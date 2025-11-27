Hue Essential valonauhalla lisäät helposti koristeellista valaistusta mihin tahansa kodin tilaan tinkimättä valon laadusta. Essential valonauha luo huoneeseen viihtyisän ilmeen valaisemalla seinät liukuvärjätyllä valolla, jonka voi mukauttaa joka tunnelmaan ja hetkeen sopivaksi. Valonauha on helppo kiinnittää pois näkyvistä esimerkiksi television taakse, kirjahyllyn alle tai makuuhuoneen kalusteiden taakse. Valonauhan voit leikata sopimaan täydellisesti mihin tahansa tilaan. Ota ensimmäinen askel Hue-älyvalaistuksen maailmaan – voit ohjata valoja Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa, asettaa automaatioita ja valita kymmenistä eri valaistusasetuksista.