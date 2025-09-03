Valonauhojen käyttäminen sisätiloissa

Mieti, miten haluat valaista tilaasi. Haluatko epäsuoraa vai suoraa valoa? Kuinka paljon kirkkautta tarvitset?

Flux valonauha ja Flux ultra-bright valonauha on suunniteltu piilotettavaksi ja epäsuoraa seinävalaistusta varten. Ne täyttävät tilan hajavalolla, mikä sopii ihanteellisesti koristeluun ja tunnelman luomiseen. OmniGlow valonauha on tarkoitettu käytettäväksi suoraan valoon. Valonauhassa on tasainen valolinja, joten se sopii esiteltäväksi ja luomaan tunnelmavalaistusta sekä käytännöllistä että toiminnallista valoa.