Kätevän oppaan avulla voit selvittää, mitkä Philips Hue -valonauhat ovat sinun kotiisi sopivimmat.
Sisäkäyttöön tarkoitetuissa valonauhoissa on joustava rakenne, ne voivat toistaa valkoista valoa ja värivaloa ja niiden asennus käy helposti. Käytä niitä tunnelmavalaistukseen ja toiminnalliseen valaistukseen kaikissa tiloissa.
Valonauhojen käyttäminen sisätiloissa
Mieti, miten haluat valaista tilaasi. Haluatko epäsuoraa vai suoraa valoa? Kuinka paljon kirkkautta tarvitset?
Flux valonauha ja Flux ultra-bright valonauha on suunniteltu piilotettavaksi ja epäsuoraa seinävalaistusta varten. Ne täyttävät tilan hajavalolla, mikä sopii ihanteellisesti koristeluun ja tunnelman luomiseen. OmniGlow valonauha on tarkoitettu käytettäväksi suoraan valoon. Valonauhassa on tasainen valolinja, joten se sopii esiteltäväksi ja luomaan tunnelmavalaistusta sekä käytännöllistä että toiminnallista valoa.
Valkoinen ja värillinen liukuväri
LED-tyyppi
Valonjako
Valovirta
Huone
Valonauhan rakenne
Sijoitus
Käyttöikä
Voidaan leikata sopivaan kokoon
Leikatut osat voidaan yhdistää uudelleen
Jatkettavissa
Toimii viihdealueella
Tiedonsiirtoprotokolla
Ulkokäyttöön tarkoitetut LED-valonauhat
Ulkotilojen valonauhoilla saat neonväriä, tunnelmaan sopivaa värivaloa sekä toiminnallista valkoista valoa kaikkiin ulkotiloihisi. LED-nauhat ovat säänkestäviä ja niissä on turvallinen matalajännitteinen asennus, mikä lisää mielenrauhaa.
Kuinka käyttää valonauhaa ulkona
Ulkokäyttöön tarkoitetut valonauhat sopivat luomaan eloisaa ja käytännöllistä valoa ja kaikkea siltä väliltä. Sisätiloihin tarkoitetun Flux valonauhan tapaan ulkokäyttöön tarkoitettu Flux valonauha on suunniteltu piilotettavaksi. Se luo epäsuoraa valoa, joka valaisee terassin, takapihan seinät ja etupihan katot. Se on myös riittävän kirkas valaisemaan pihan eri aktiviteetit ja tilaisuudet. Neon ulkovalonauha luo koristeellista epäsuoraa valoa, jota voidaan käyttää valaisemaan suihkulähteet, korostamaan pihan istutuksia ja lisäämään väriä joka nurkkaan. Taivuta ja muotoile siitä oma mestariteoksesi!
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Valonjako
Ulkotila
LED-tyyppi
Valovirta
Käyttöikä
Leikatut osat voidaan yhdistää uudelleen
Jatkettavissa
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.