Tuki
Valonauhan pituus

Vertaa sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuja LED-nauhoja  

Kätevän oppaan avulla voit selvittää, mitkä Philips Hue -valonauhat ovat sinun kotiisi sopivimmat.  

Sisätilojen valonauhat

Sisäkäyttöön tarkoitetuissa valonauhoissa on joustava rakenne, ne voivat toistaa valkoista valoa ja värivaloa ja niiden asennus käy helposti. Käytä niitä tunnelmavalaistukseen ja toiminnalliseen valaistukseen kaikissa tiloissa.  

Keittiö, joka on valaistu kattosyvennyksiin piilotettujen valonauhojen ja kattoon asennettujen näkyvien valonauhojen vaaleanpunaisella ja oranssilla valolla.

Valonauhojen käyttäminen sisätiloissa

Mieti, miten haluat valaista tilaasi. Haluatko epäsuoraa vai suoraa valoa? Kuinka paljon kirkkautta tarvitset? 
Flux valonauha ja Flux ultra-bright valonauha on suunniteltu piilotettavaksi ja epäsuoraa seinävalaistusta varten. Ne täyttävät tilan hajavalolla, mikä sopii ihanteellisesti koristeluun ja tunnelman luomiseen. OmniGlow valonauha on tarkoitettu käytettäväksi suoraan valoon. Valonauhassa on tasainen valolinja, joten se sopii esiteltäväksi ja luomaan tunnelmavalaistusta sekä käytännöllistä että toiminnallista valoa.  

Flux valonauha

Osta nyt

Flux ultra-bright valonauha

Osta nyt

OmniGlow valonauha

Osta nyt

Valkoinen ja värillinen liukuväri

Kyllä
Kyllä
Kyllä

LED-tyyppi

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Valonjako

Epäsuora
Epäsuora
Suora

Valovirta

1 200–2 000 lm (pituudesta riippuen)
2 900–6 000 lm (pituudesta riippuen)
2 400–4 800 lm (pituudesta riippuen)

Huone

Olohuone, Makuuhuone
Keittiö, Ruokailutila, Kotitoimisto, Käytävä
Sopii kaikkiin huoneisiin, rajoittamattomat sijoitusvaihtoehdot

Valonauhan rakenne

Läpinäkyvä silikonisuojus näkyvillä LEDeillä
Läpinäkyvä silikonisuojus näkyvillä LEDeillä
Mattapintainen silikonisuojus, ei näkyviä LEDejä, tasainen valonjako

Sijoitus

Piilotettu, jotta luo valotehosteen seinälle
Piilotettu, jotta luo valotehosteen seinälle
Näkyvissä suoraan valaistukseen. Piilotettu, jotta luo valotehosteen seinälle

Käyttöikä

25 000 tuntia
25 000 tuntia
25 000 tuntia

Voidaan leikata sopivaan kokoon

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Leikatut osat voidaan yhdistää uudelleen

Kyllä
Kyllä
Ei

Jatkettavissa

Kyllä
Kyllä
Ei

Toimii viihdealueella

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Tiedonsiirtoprotokolla

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Ulkokäyttöön tarkoitetut LED-valonauhat

Ulkotilojen valonauhoilla saat neonväriä, tunnelmaan sopivaa värivaloa sekä toiminnallista valkoista valoa kaikkiin ulkotiloihisi. LED-nauhat ovat säänkestäviä ja niissä on turvallinen matalajännitteinen asennus, mikä lisää mielenrauhaa.

Takapiha ja terassin alue valaistu portaiden alle piilotettujen valonauhojen sekä kukkapenkkien ympärillä ja seinillä näkyvissä olevien valonauhojen keltaisella, vaaleanpunaisella ja violetilla valolla.

Kuinka käyttää valonauhaa ulkona

Ulkokäyttöön tarkoitetut valonauhat sopivat luomaan eloisaa ja käytännöllistä valoa ja kaikkea siltä väliltä. Sisätiloihin tarkoitetun Flux valonauhan tapaan ulkokäyttöön tarkoitettu Flux valonauha on suunniteltu piilotettavaksi. Se luo epäsuoraa valoa, joka valaisee terassin, takapihan seinät ja etupihan katot. Se on myös riittävän kirkas valaisemaan pihan eri aktiviteetit ja tilaisuudet. Neon ulkovalonauha luo koristeellista epäsuoraa valoa, jota voidaan käyttää valaisemaan suihkulähteet, korostamaan pihan istutuksia ja lisäämään väriä joka nurkkaan. Taivuta ja muotoile siitä oma mestariteoksesi!   

Flux ulkovalonauha

Osta nyt

Neon ulkovalonauha

Osta nyt

Valkoinen ja värillinen liukuväri

Kyllä
Kyllä

Valonjako

Epäsuora
Suora

Ulkotila

Piilota katoksen alle, terassin portaiden alle
Korosta terassia, istutuksia ja polkuja

LED-tyyppi

RGBWWIC
RGBWWIC

Valovirta

3 000 lm
1 100 lm

Käyttöikä

25 000 tuntia
25 000 tuntia

Leikatut osat voidaan yhdistää uudelleen

Ei
Ei

Jatkettavissa

Ei
Ei

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay