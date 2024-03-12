Tuki

Asennusopas

Aloituspakkauksen määritys

Kaikentyyppisten Philips Hue -aloitussarjojen asennus käy helposti. Kun sinulla on lamput, Hue Bridge ja kaikki mukana toimitetut älyvalotarvikkeet, voit aloittaa älyvalojen käytön.

Ennen määrityksen aloittamista

  1. Kytke Hue Bridge pistorasiaan.
  2. Yhdistä Hue Bridge Wi-Fi-reitittimeesi mukana toimitetulla Ethernet-kaapelilla.
Yhdistä Hue Bridge

3. Odota, että kaksi ensimmäistä valoa syttyvät.

4. Aseta lamput valaisimiin ja varmista, että ne on kytketty virtalähteeseen.

Määritä aloituspakkaus

  1. Lataa Hue-sovellus App Storesta tai Google Play Kaupasta.
  2. Avaa Hue-sovellus. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin Hue Bridge.
  3. Yhdistä Hue Bridge sovellukseen noudattamalla näytön ohjeita.
  4. Kun Hue Bridge on yhdistetty, Hue-sovellus löytää valot. Viimeistele asennus noudattamalla näytön ohjeita.
  5. Jos aloituspakkaukseesi sisältyy lisävarusteita, ne on helppo lisätä samalla:

Lue lisää Hue Dimmer switch -himmenninkytkimen määrittämisestä

Lue lisää Hue Smart button -älypainikkeen määrittämisestä

Tarvitsetko apua?

Jos tarvitset lisäapua aloituspakkauksen määrittämisessä, selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä Philips Hue -tukeen. 

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

