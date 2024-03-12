Kaikentyyppisten Philips Hue -aloitussarjojen asennus käy helposti. Kun sinulla on lamput, Hue Bridge ja kaikki mukana toimitetut älyvalotarvikkeet, voit aloittaa älyvalojen käytön.
Asennusopas
Aloituspakkauksen määritys
Määritä aloituspakkaus
- Lataa Hue-sovellus App Storesta tai Google Play Kaupasta.
- Avaa Hue-sovellus. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin Hue Bridge.
- Yhdistä Hue Bridge sovellukseen noudattamalla näytön ohjeita.
- Kun Hue Bridge on yhdistetty, Hue-sovellus löytää valot. Viimeistele asennus noudattamalla näytön ohjeita.
- Jos aloituspakkaukseesi sisältyy lisävarusteita, ne on helppo lisätä samalla:
Lue lisää Hue Dimmer switch -himmenninkytkimen määrittämisestä
Tarvitsetko apua?
Jos tarvitset lisäapua aloituspakkauksen määrittämisessä, selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä Philips Hue -tukeen.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.