Comment installer une trousse de démarrage Philips Hue

Une trousse de démarrage Philips Hue comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser l’éclairage intelligent dès la sortie de la boîte :

Une ou plusieurs ampoules ou lumières intelligentes Philips Hue

Une Hue Bridge (ou Bridge Pro)

Un adaptateur d’alimentation et un câble Ethernet

Parfois un accessoire intelligent, comme un gradateur

C’est la combinaison des lumières intelligentes et de Hue Bridge qui débloque l’expérience complète de Philips Hue, y compris les automatisations, le contrôle à distance et la compatibilité avec les principales plateformes pour maison intelligente.

Pour mieux comprendre comment l’écosystème Hue fonctionne au-delà des ampoules, explorez le guide Philips Hue sur les systèmes d’éclairage intelligents.