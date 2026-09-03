Créez votre configuration de divertissement Hue

Vous ne savez pas comment synchroniser vos lumières Philips Hue avec votre téléviseur?
Que vous vouliez une configuration simple ou l’expérience ultime, il existe une option de synchronisation Hue pour chaque maison.

Comment voulez-vous synchroniser vos lumières?

Je veux synchroniser mes lumières avec mon téléviseur Samsung ou LG

Je veux synchroniser mes lumières avec mon téléviseur Samsung ou LG

Je veux synchroniser mes lumières avec n’importe quel contenu sur n’importe quel téléviseur

Je veux synchroniser mes lumières avec n’importe quel contenu sur n’importe quel téléviseur

Je veux synchroniser mes lumières avec du contenu provenant d’un appareil HDMI

Je veux synchroniser mes lumières avec du contenu provenant d’un appareil HDMI

Un écran de télévision configuré avec un éclairage de divertissement et montrant l’application Philips Hue Sync TV.

Application Sync TV

Synchroniser mes lumières avec mon téléviseur Samsung ou LG

Synchronisez directement vos lumières Hue avec les téléviseurs Samsung et LG compatibles grâce à l’application Hue Sync TV. Profitez d’un éclairage immersif qui réagit instantanément à tout ce qui s’affiche à l’écran, y compris les applications de diffusion continue intégrées, les films, les sports et les jeux vidéo. Aucun matériel de synchronisation supplémentaire n’est nécessaire.

Ce dont vous avez besoin
- Téléviseurs Samsung et LG compatibles*
- Au moins une lampe Hue dotée de capacités couleur
- Application Hue Sync TV (abonnement requis)
- Hue Bridge
- Application Hue

Idéal pour
- Synchronisation avec des applications TV natives et télévision par diffusion
- Jeux occasionnels
- Configuration minimale, aucun matériel requis

Nos meilleurs choix pour l'application Sync TV

Bientôt disponible
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po

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Effets d’éclairage de mur à dégradé
Technologie RGBWWIC
Correspondance précise des couleurs Chromasync
Application ou appareil de synchronisation requis

$209.99

Bientôt offert

Nouveau
Lampe de table Hue Play

Lampe de table Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation

$109.99

Créez un kit
Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

Conçu pour les téléviseurs de 40 à 55 po
Comprend un bloc d’alimentation
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis

$269.99

Nouveau
Grande lampe sur pied Hue Play

Grande lampe sur pied Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation

$209.99

Bientôt disponible
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 65 po

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Effets de dégradé ultra-fluides
Technologie OmniGlow
Couleur de précision Chromasync
Application ou appareil de synchronisation requis

$249.99

Bientôt offert

Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 85 po

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Effets de dégradé ultra-fluides
Technologie OmniGlow
Couleur de précision Chromasync
Application ou appareil de synchronisation requis
Bientôt disponible
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 100 po

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Effets de dégradé ultra-fluides
Technologie OmniGlow
Couleur de précision Chromasync
Application ou appareil de synchronisation requis

$319.99

Bientôt offert

Créez un kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Prend en charge plus de 150 lumières et plus de 50 accessoires
Active Hue Sync, MotionAware™
Déverrouille le contrôle de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

$159.99

FAQ sur l’application Hue Sync TV

Quels téléviseurs sont compatibles?*

Comment commencer?

Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec mon téléviseur Samsung ou LG?


 

Un appareil de synchronisation d’écran Philips Hue Play avec lentille fisheye fixé sur un téléviseur qui détecte le contenu affiché à l’écran.

Synchronisation d’écran Play

Synchroniser mes lumières avec n’importe quel contenu sur n’importe quel téléviseur

Installez l’éclairage TV sur n’importe quel téléviseur jusqu’à 85 po avec l’appareil de synchronisation d’écran Play. Le dispositif s’attache à votre téléviseur et son objectif fisheye capture le contenu et les couleurs de votre écran, puis synchronise vos lumières Hue en temps réel avec tout le contenu, y compris les applications TV natives et la télévision par diffusion. 

Ce dont vous avez besoin
- Appareil de synchronisation d'écran Play
- Au moins une bande lumineuse Philips Hue pour téléviseur*
- Application Hue

Idéal pour
- Synchronisation avec tout contenu à l’écran
- Applications TV natives et télévision par diffusion
- Configuration simple prête à l’emploi

Ce dont vous avez besoin...

Nouveau
Synchronisation d'écran Philips Hue Play

Synchronisation d'écran Philips Hue Play

Solution simple prête à l’emploi
Synchronisez n’importe quel contenu grâce à l’application Hue
Capture plein écran Fisheye
Algorithme de correspondance des couleurs

$169.99

FAQ sur la synchronisation d'écran Play

Qu’est-ce que la synchronisation d’écran Play?

Pourquoi choisir la synchronisation d’écran Play?

Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec la synchronisation d’écran Play?*


 

Nos meilleurs choix pour la synchronisation d’écran Play

Nouveau
Lampe de table Hue Play

Lampe de table Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation

$109.99

Créez un kit
Barre de lumière Play, emballage double

Barre de lumière Play, emballage double

DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*

$199.99

Créez un kit
Barre de lumière Play, emballage double

Barre de lumière Play, emballage double

DEL intégrée
White
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*

$199.99

Nouveau
Grande lampe sur pied Hue Play

Grande lampe sur pied Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation

$209.99

Bientôt disponible
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po

Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po

Effets d’éclairage de mur à dégradé
Technologie RGBWWIC
Correspondance précise des couleurs Chromasync
Application ou appareil de synchronisation requis

$209.99

Bientôt offert

Un boîtier de synchronisation Philips Hue Play 4K placé sur une installation de divertissement devant un téléviseur.

Boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 4K ou 8K

Synchroniser mes lumières avec du contenu provenant d’un appareil HDMI

Les boîtiers de synchronisation Play HDMI sync box 4K et 8K synchronisent vos lumières avec des appareils connectés à HDMI comme les boîtiers de diffusion continue et les consoles de jeux, offrant une synchronisation rapide et précise de la lumière en temps réel. Le boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 4K est idéal pour les jeux de tous les jours et les films en 4K d’une grande netteté. Le boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 8K prend en charge des résolutions plus élevées et jusqu’à 120 images par seconde pour les jeux de nouvelle génération et le cinéma maison avancé.

Ce dont vous avez besoin
- Boîtier de synchronisation HDMI Play
- Au moins une bande lumineuse Philips Hue pour téléviseur*
- Application Hue

Idéal pour
- Synchronisation du contenu provenant d’un appareil HDMI
- Configurations de jeu avancées
- Synchronisation rapide et fluide des lumières du téléviseur

Ce dont vous avez besoin...

Nouveau
Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 4K

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 4K

Compatible avec la résolution 4K à 60 Hz
Synchronisez le contenu grâce à l’application Hue
Conception compacte et simple
Configuration et installation faciles

$209.99

FAQ sur le boîtier de synchronisation HDMI

De quoi ai-je besoin pour commencer?

Quelle est la différence entre le boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 4K et le 8K?

Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec un boîtier de synchronisation HDMI?


 

Nos meilleurs choix pour le boîtier de synchronisation HDMI

Nouveau
Grande lampe sur pied Hue Play

Grande lampe sur pied Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation

$209.99

Lèche-mur Hue Play

Lèche-mur Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
Noir mat

$549.99

Lèche-mur Hue Play

Lèche-mur Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
Blanc mat
Bientôt disponible
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po

Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po

Effets d’éclairage de mur à dégradé
Technologie RGBWWIC
Correspondance précise des couleurs Chromasync
Application ou appareil de synchronisation requis

$209.99

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Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 65 po

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Effets de dégradé ultra-fluides
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Couleur de précision Chromasync
Application ou appareil de synchronisation requis

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Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 85 po

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Couleur de précision Chromasync
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Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 100 po

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Effets de dégradé ultra-fluides
Technologie OmniGlow
Couleur de précision Chromasync
Application ou appareil de synchronisation requis

$319.99

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Comparer les options de synchronisation

Vous hésitez encore? Comparez les solutions de synchronisation Hue pour trouver la configuration qui convient à votre téléviseur et à votre expérience de divertissement.

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Application Sync TV

En savoir plus sur l’application Sync TV

Idéal pour

Divertissement à domicile avancé
Divertissement à domicile avancé
Installation simple pour presque tous les téléviseurs
Téléviseurs Samsung et LG compatibles

Fonctionne avec les applications TV

-
-
Synchronise tout le contenu TV
Synchronise tout le contenu TV

Fonctionne avec les appareils HDMI

Synchronise tout le contenu TV
Synchronise tout le contenu TV

Installation

Avancé
Avancé
Facile
Facile

Compatibilité TV

N’importe quel téléviseur
N’importe quel téléviseur
Tous les téléviseurs jusqu'à 85 po
Uniquement les téléviseurs compatibles

Hue Bridge requis

Non
Non
Non
Oui
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