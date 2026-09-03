Vous ne savez pas comment synchroniser vos lumières Philips Hue avec votre téléviseur?
Que vous vouliez une configuration simple ou l’expérience ultime, il existe une option de synchronisation Hue pour chaque maison.
Créez votre configuration de divertissement Hue
Vous ne savez pas comment synchroniser vos lumières Philips Hue avec votre téléviseur?
Application Sync TV
Synchroniser mes lumières avec mon téléviseur Samsung ou LG
Synchronisez directement vos lumières Hue avec les téléviseurs Samsung et LG compatibles grâce à l’application Hue Sync TV. Profitez d’un éclairage immersif qui réagit instantanément à tout ce qui s’affiche à l’écran, y compris les applications de diffusion continue intégrées, les films, les sports et les jeux vidéo. Aucun matériel de synchronisation supplémentaire n’est nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
- Téléviseurs Samsung et LG compatibles*
- Au moins une lampe Hue dotée de capacités couleur
- Application Hue Sync TV (abonnement requis)
- Hue Bridge
- Application Hue
Idéal pour
- Synchronisation avec des applications TV natives et télévision par diffusion
- Jeux occasionnels
- Configuration minimale, aucun matériel requis
Nos meilleurs choix pour l'application Sync TV
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po
$209.99
Lampe de table Hue Play
$109.99
Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière
$269.99
Grande lampe sur pied Hue Play
$209.99
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 65 po
$249.99
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 85 po
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 100 po
$319.99
Bridge Pro
$159.99
FAQ sur l’application Hue Sync TV
Quels téléviseurs sont compatibles?*
Quels téléviseurs sont compatibles?*
Comment commencer?
Comment commencer?
Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec mon téléviseur Samsung ou LG?
Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec mon téléviseur Samsung ou LG?
Synchronisation d’écran Play
Synchroniser mes lumières avec n’importe quel contenu sur n’importe quel téléviseur
Installez l’éclairage TV sur n’importe quel téléviseur jusqu’à 85 po avec l’appareil de synchronisation d’écran Play. Le dispositif s’attache à votre téléviseur et son objectif fisheye capture le contenu et les couleurs de votre écran, puis synchronise vos lumières Hue en temps réel avec tout le contenu, y compris les applications TV natives et la télévision par diffusion.
Ce dont vous avez besoin
- Appareil de synchronisation d'écran Play
- Au moins une bande lumineuse Philips Hue pour téléviseur*
- Application Hue
Idéal pour
- Synchronisation avec tout contenu à l’écran
- Applications TV natives et télévision par diffusion
- Configuration simple prête à l’emploi
Ce dont vous avez besoin...
Synchronisation d'écran Philips Hue Play
$169.99
FAQ sur la synchronisation d'écran Play
Qu’est-ce que la synchronisation d’écran Play?
Qu’est-ce que la synchronisation d’écran Play?
Pourquoi choisir la synchronisation d’écran Play?
Pourquoi choisir la synchronisation d’écran Play?
Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec la synchronisation d’écran Play?*
Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec la synchronisation d’écran Play?*
Nos meilleurs choix pour la synchronisation d’écran Play
Lampe de table Hue Play
$109.99
Barre de lumière Play, emballage double
$199.99
Barre de lumière Play, emballage double
$199.99
Grande lampe sur pied Hue Play
$209.99
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po
$209.99
Boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 4K ou 8K
Synchroniser mes lumières avec du contenu provenant d’un appareil HDMI
Les boîtiers de synchronisation Play HDMI sync box 4K et 8K synchronisent vos lumières avec des appareils connectés à HDMI comme les boîtiers de diffusion continue et les consoles de jeux, offrant une synchronisation rapide et précise de la lumière en temps réel. Le boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 4K est idéal pour les jeux de tous les jours et les films en 4K d’une grande netteté. Le boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 8K prend en charge des résolutions plus élevées et jusqu’à 120 images par seconde pour les jeux de nouvelle génération et le cinéma maison avancé.
Ce dont vous avez besoin
- Boîtier de synchronisation HDMI Play
- Au moins une bande lumineuse Philips Hue pour téléviseur*
- Application Hue
Idéal pour
- Synchronisation du contenu provenant d’un appareil HDMI
- Configurations de jeu avancées
- Synchronisation rapide et fluide des lumières du téléviseur
Ce dont vous avez besoin...
Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 4K
$209.99
FAQ sur le boîtier de synchronisation HDMI
De quoi ai-je besoin pour commencer?
De quoi ai-je besoin pour commencer?
Quelle est la différence entre le boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 4K et le 8K?
Quelle est la différence entre le boîtier de synchronisation Play HDMI sync box 4K et le 8K?
Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec un boîtier de synchronisation HDMI?
Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour synchroniser mes lumières avec un boîtier de synchronisation HDMI?
Nos meilleurs choix pour le boîtier de synchronisation HDMI
Grande lampe sur pied Hue Play
$209.99
Lèche-mur Hue Play
$549.99
Lèche-mur Hue Play
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po
$209.99
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 65 po
$249.99
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 85 po
Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 100 po
$319.99
Comparer les options de synchronisation
Vous hésitez encore? Comparez les solutions de synchronisation Hue pour trouver la configuration qui convient à votre téléviseur et à votre expérience de divertissement.
Boîtier de synchronisation 8KMagasinez un boîtier de synchronisation 8K
Boîtier de synchronisation 4KMagasiner les boîtiers de synchronisation 4K
Synchronisation d’écranMagasiner la synchronisation d’écran
Application Sync TVEn savoir plus sur l’application Sync TV
Idéal pour
Fonctionne avec les applications TV
Fonctionne avec les appareils HDMI
Installation
Compatibilité TV
Hue Bridge requis