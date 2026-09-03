Synchronisez directement vos lumières Hue avec les téléviseurs Samsung et LG compatibles grâce à l’application Hue Sync TV. Profitez d’un éclairage immersif qui réagit instantanément à tout ce qui s’affiche à l’écran, y compris les applications de diffusion continue intégrées, les films, les sports et les jeux vidéo. Aucun matériel de synchronisation supplémentaire n’est nécessaire.



Ce dont vous avez besoin

- Téléviseurs Samsung et LG compatibles*

- Au moins une lampe Hue dotée de capacités couleur

- Application Hue Sync TV (abonnement requis)

- Hue Bridge

- Application Hue

Idéal pour

- Synchronisation avec des applications TV natives et télévision par diffusion

- Jeux occasionnels

- Configuration minimale, aucun matériel requis