28 juillet 2026
Il y a quelque chose d’indéniablement magique dans une soirée cinéma où les frontières de l’écran disparaissent. Imaginez la lueur orangée vacillante d’un feu de camp ou les scintillements de néon d’un thriller de science-fiction qui dépassent votre télévision et inondent votre salon. Avec Philips Hue Netflix sync, vous pouvez synchroniser les lumières avec Netflix et créer une expérience d’éclairage immersif qui vous plonge encore plus profondément dans les histoires que vous aimez.
Dans ce guide, nous explorerons comment synchroniser vos lumières intelligentes avec Netflix, les produits Philips Hue de divertissement dont vous avez besoin, et comment créer une ambiance qui rivalise avec le cinéma local.