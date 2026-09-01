Un téléviseur dans un salon moderne, illuminé par un Hue Play wall washer et des lampes Play, qui se synchronisent avec le contenu de l’écran pour créer une expérience de divertissement immersive et dynamique.

Philips Hue Netflix sync : le guide ultime du cinéma à domicile immersif

28 juillet 2026

Il y a quelque chose d’indéniablement magique dans une soirée cinéma où les frontières de l’écran disparaissent. Imaginez la lueur orangée vacillante d’un feu de camp ou les scintillements de néon d’un thriller de science-fiction qui dépassent votre télévision et inondent votre salon. Avec Philips Hue Netflix sync, vous pouvez synchroniser les lumières avec Netflix et créer une expérience d’éclairage immersif qui vous plonge encore plus profondément dans les histoires que vous aimez.

Dans ce guide, nous explorerons comment synchroniser vos lumières intelligentes avec Netflix, les produits Philips Hue de divertissement dont vous avez besoin, et comment créer une ambiance qui rivalise avec le cinéma local.

5 façons de synchroniser les lampes Philips Hue avec Netflix

Que vous diffusiez Netflix par l’intermédiaire des applications intégrées de votre téléviseur, d’un appareil de diffusion en continu ou d’une console de jeu, Philips Hue propose plusieurs façons de synchroniser les lumières avec Netflix et de créer un éclairage de téléviseur immersif.

1. Synchronisation d'écran Philips Hue Play

La synchronisation d’écran Play est la façon la plus simple de synchroniser les lumières Hue avec Netflix sur presque tous les téléviseurs. Cet appareil dédié à la synchronisation de l’écran utilise un objectif ultra-grand-angulaire pour analyser les couleurs, les mouvements et l’intensité du contenu affiché sur votre écran en temps réel.

Parce qu’il lit ce qu’il se passe directement à l’écran, il fonctionne avec le contenu de toutes les applications de téléviseur natives, y compris Netflix, les appareils de diffusion en continu et les diffusions télévisées en direct. Créez simplement une zone de divertissement dans l’application Hue et commencez la synchronisation par l’intermédiaire de l’onglet Sync.

Lorsqu’il est connecté à un Hue Bridge, la synchronisation d’écran Play peut synchroniser jusqu’à 10 lampes Hue à couleurs variables, incluant des ampoules, des lampes et des bandes lumineuses, créant ainsi une expérience de divertissement immersive qui remplit la pièce. Sans Hue Bridge, vous pouvez synchroniser une seule bande lumineuse Hue compatible.

Un appareil de synchronisation d’écran Philips Hue Play avec lentille fisheye fixé sur un téléviseur qui détecte le contenu affiché à l’écran.

2. Application Hue Sync TV (téléviseurs Samsung et LG)

Téléviseurs compatibles : Samsung ou Téléviseurs intelligents LG (modèles à partir de 2024 ou ultérieurs), l’application Hue Sync TV offre une expérience native de synchronisation téléviseur-lumière sans nécessiter d’appareil de synchronisation externe.

L’application synchronise directement les lampes Hue avec le contenu affiché sur le téléviseur, y compris Netflix intégré et d’autres applications de diffusion en continu, créant un éclairage d’ambiance Netflix fluide avec une installation propre et sans câble. Un Hue Bridge est nécessaire pour utiliser l’application Sync TV, et vous pouvez synchroniser jusqu’à dix lampes Hue à couleurs variables avec votre téléviseur.

3. Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K synchronise les lampes Hue avec le contenu Netflix diffusé par le biais d’appareils connectés HDMI tels qu’Apple TV, Roku, Fire TV, décodeurs et consoles de jeux.

Supportant une résolution 4K nette à un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 Hz, il propose une synchronisation des lumières fluide et réactive qui réagit en temps réel à chaque scène, couleur et moment affiché.

Lorsqu’il est connecté à un Hue Bridge, le Play HDMI sync box 4K peut synchroniser jusqu’à 10 lampes Hue à couleurs variables, y compris des ampoules, des lampes et des bandes lumineuses, créant ainsi une expérience de divertissement qui remplit la pièce. Sans Hue Bridge, vous pouvez synchroniser une seule bande lumineuse Hue.

Femme tenant une télécommande devant un téléviseur en utilisant Hue Sync

4. Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Pour les cinémas maison avancés et les systèmes de jeu de nouvelle génération, Play HDMI sync box 8K offre l’expérience de divertissement la plus avancée basée sur HDMI de Philips Hue. Sync box 8K synchronise les lampes Hue avec le contenu Netflix diffusé par des appareils connectés HDMI, tels que Apple TV, Roku, Fire TV, décodeurs et consoles de jeux.

Dotée de la connectivité HDMI 2.1, d’une résolution 8K à 60 Hz et d’une résolution 4K jusqu’à 120 Hz, sync box 8K s’adresse aux joueurs et aux passionnés de cinéma maison qui recherchent un éclairage immersif allié à une qualité d’image exceptionnelle.

Lorsqu’il est connecté à un Hue Bridge, le Play HDMI sync box 8K peut synchroniser jusqu’à 10 lampes Hue à couleurs variables, y compris des ampoules, des lampes et des bandes lumineuses, créant ainsi une expérience de divertissement qui remplit la pièce. Sans Hue Bridge, vous pouvez synchroniser une seule bande lumineuse Hue.

5. Application de bureau Hue Sync

Si vous visionnez Netflix sur un PC ou un Mac connecté à un moniteur ou à un téléviseur, l’application de bureau gratuite constitue une excellente porte d’entrée. Elle capture les données de couleur de l’écran directement depuis votre ordinateur pour communiquer avec le centre de contrôle de votre maison intelligente Hue Bridge.

Bien que l’application Hue Sync pour ordinateur soit conçue pour les ordinateurs et les portables, vous pouvez tout de même l’utiliser sur votre téléviseur — il suffit de diffuser. Si vous avez déjà un appareil de diffusion en continu connecté à votre téléviseur, il vous suffit de projeter l’écran de votre ordinateur (en lisant Netflix par l’intermédiaire du navigateur Chrome) ou de le connecter en HDMI au téléviseur, et vous pourrez synchroniser vos lampes. Cette option fonctionne, mais elle n’offre peut-être pas la même qualité que la synchronisation avec votre téléviseur à l’aide de Philips Hue Play HDMI Sync Box.

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Quelle option de synchronisation Netflix vous convient le mieux?

Comment faire

Fonctionne avec les applications TV Netflix?

Idéal pour

Synchronisation d’écran Play

Utilise un objectif ultra-grand-angulaire pour analyser le contenu affiché sur l’écran de votre téléviseur et synchroniser vos lampes Hue en temps réel.
Oui
La plupart des configurations téléviseur, y compris les applications Netflix intégrées, les appareils de diffusion en continu et la télévision diffusée.

Application Hue Sync TV

Synchronise directement les lampes avec le contenu affiché sur les téléviseurs Samsung et LG compatibles.
Oui
Les utilisateurs avec des téléviseurs compatibles qui regardent Netflix par l’intermédiaire d’une application de téléviseur native.

Play HDMI sync box 4K

Synchronise les lampes avec le contenu provenant d’appareils de diffusion en continu, de décodeurs et de consoles de jeux connectés HDMI.
Non*
Diffusion en continu, films, sports et jeux quotidiens jusqu’à 4K à 60 Hz.

Hue sync box Play HDMI 8K

Synchronise les lampes avec le contenu des appareils HDMI utilisant la technologie HDMI 2.1.
Non*
Jeux vidéo de nouvelle génération et cinémas maison avancés compatibles avec jusqu’à 4K à 120 Hz et 8K à 60 Hz.

Application de bureau Hue Sync

Synchronise les lampes avec le contenu en cours de lecture sur un ordinateur Windows ou Mac.
S.O.
Regarder Netflix ou jouer sur un PC ou un Mac.

* Fonctionne avec Netflix lorsqu’il est diffusé par l’intermédiaire d’un appareil HDMI connecté comme Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast, PlayStation ou Xbox.

Explorez Hue sync avec options de téléviseur.

Comment synchroniser les lampes Philips Hue avec Netflix?

Une question fréquente chez les amateurs de maison intelligente est la suivante : Philips Hue sync box fonctionne-t-elle avec Netflix? La réponse est oui, mais cela dépend de votre mode de diffusion en continu.

Si vous regardez principalement Netflix par l’intermédiaire d’applications intégrées à votre téléviseur, Play Screen Sync ou l’application Hue Sync TV sont généralement les solutions les plus simples, car elles peuvent synchroniser les lampes avec le contenu affiché directement sur votre téléviseur.

Philips Hue Sync Box fonctionne-t-il avec Netflix?

Philips Hue Play HDMI sync box 4K et sync box 8K fonctionnent en analysant un signal HDMI entrant. Chacun se place entre votre source de contenu et votre téléviseur, lisant les données des pixels en temps réel. À cause de cela, ils ne peuvent pas « voir » l’application Netflix si elle tourne nativement sur le logiciel intégré de votre téléviseur intelligent.

 

Pour profiter de l’intégration de Philips Hue Play HDMI sync box avec Netflix, vous devez diffuser Netflix à partir d’un appareil externe branché à Philips Hue Play HDMI sync box, comme suit :

  • Appareils de diffusion en continu : Apple TV 4K, Chromecast avec Google TV, Amazon Fire TV Stick et Roku.
  • Consoles de jeux : PlayStation 5 ou Xbox Series X/S.
  • Décodeurs : décodeurs câble ou satellites haute définition.

Produits Philips Hue pour la synchronisation du divertissement avec Netflix

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Synchronisation d'écran Philips Hue Play

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Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 4K

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Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 po

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Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

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Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

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Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

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Mode de configuration de votre expérience de synchronisation Netflix Philips Hue

Configurer votre espace de divertissement est simple.

Étape 1 : installez votre solution de synchronisation

Configurez votre appareil synchronisation d’écran Play, Play HDMI sync box 4K, Play HDMI sync box 8K ou l’application Hue Sync TV conformément aux instructions du produit.

Étape 2 : créez une zone de divertissement

Dans l’application Hue, accédez à Paramètres > Zones de divertissement et placez vos lampes dans une disposition virtuelle de la pièce correspondant à leur position réelle.

Étape 3 : commencez la synchronisation

Ouvrez l’onglet Synchronisation dans l’application Hue, sélectionnez votre zone de divertissement et commencez la synchronisation. Lancez ensuite Netflix et regardez votre pièce prendre vie grâce à un éclairage synchronisé aux couleurs.

Astuce de pro : pour une expérience vraiment fluide, activez la « Détection CEC » dans les paramètres afin que vos lampes commencent à se synchroniser automatiquement dès que vous allumez votre Apple TV ou Xbox.

 

Principaux produits Philips Hue pour les configurations de divertissement

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Grande lampe sur pied Hue Play

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Lampe de table Signe à dégradé de lumière

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Barre de lumière Play, emballage double

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Lampe de table portative Hue Go

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Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

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Inspiration : au-delà de la lueur

Une configuration de Philips Hue Netflix sync ne se limite pas à des lumières clignotantes — c’est aussi une question d’ambiance.

Pour un thriller plein de suspense, les lumières peuvent rester tamisées et sombres, réagissant subtilement à des moments de tension. Pour un documentaire sur la nature, toute votre pièce peut se transformer avec des verts vibrants, des bleus océaniques profonds et des tons chauds de coucher de soleil.

En utilisant l’onglet Synchronisation dans l’application Hue, vous pouvez ajuster l’intensité de l’expérience selon ce que vous regardez. Optez pour un effet plus discret pour un visionnage détendu ou augmentez l’intensité pour des superproductions pleines d’action, des sports et des sessions de jeux vidéo.

 

Transformez vos soirées cinéma

Assurer la configuration de Philips Hue Netflix sync est plus qu’une simple mise à niveau technologique. En étendant les couleurs de l’écran dans votre espace physique, vous pouvez créer une expérience de visionnement plus immersive qui vous plonge plus profondément dans chaque film, série et documentaire.

Que vous optiez pour la synchronisation d’écran Play, Play HDMI sync box 4K, l’application Hue Sync TV ou Play HDMI sync box 8K, vous profiterez d’un éclairage intelligent qui s’adapte à chaque scène en temps réel. Prenez du maïs éclaté, tamisez les lumières et que le spectacle commence.

 

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