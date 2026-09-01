La synchronisation d’écran Play est la façon la plus simple de synchroniser les lumières Hue avec Netflix sur presque tous les téléviseurs. Cet appareil dédié à la synchronisation de l’écran utilise un objectif ultra-grand-angulaire pour analyser les couleurs, les mouvements et l’intensité du contenu affiché sur votre écran en temps réel.

Parce qu’il lit ce qu’il se passe directement à l’écran, il fonctionne avec le contenu de toutes les applications de téléviseur natives, y compris Netflix, les appareils de diffusion en continu et les diffusions télévisées en direct. Créez simplement une zone de divertissement dans l’application Hue et commencez la synchronisation par l’intermédiaire de l’onglet Sync.

Lorsqu’il est connecté à un Hue Bridge, la synchronisation d’écran Play peut synchroniser jusqu’à 10 lampes Hue à couleurs variables, incluant des ampoules, des lampes et des bandes lumineuses, créant ainsi une expérience de divertissement immersive qui remplit la pièce. Sans Hue Bridge, vous pouvez synchroniser une seule bande lumineuse Hue compatible.