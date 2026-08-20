Éclairage LED connecté

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
Le prix actuel est 349,99 €
Créez un kit
Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 359,99 €
Lightstrip OmniGlow 10 m
4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est 349,99 €
Lightstrip OmniGlow 5 m
4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est 199,99 €
Créez un kit
Applique murale extérieure Resonate
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 169,99 €
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 339,99 €
Applique murale intérieure et extérieure Dymera
Éclairage blanc et coloré
Commandez chaque lumière individuellement
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 229,99 €
Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m
14 m de guirlandes lumineuses
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Le prix actuel est 229,99 €
Lightstrip OmniGlow 3 m
2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est 149,99 €
Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces
Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 229,99 €
G125 - Ampoule connectée E27
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l’application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 104,99 €
Nouveau
Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)
Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Le prix actuel est 79,99 €
Créez un kit
Hue Bridge
Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Le prix actuel est 79,99 €
Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces
Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 259,99 €
Créez un kit
Lightstrip Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
Le prix actuel est 79,99 €
Créez un kit
Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 149,99 €
Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Le prix actuel est 129,99 €
Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m
21 m de guirlandes lumineuses
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Le prix actuel est 299,99 €
Créez un kit
Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 €
Lightstrip d'extérieur Neon 10 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Le prix actuel est 369,99 €
Hue Play Gradient Light Tube Large
Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 229,99 €
Projecteur extérieur Discover
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 209,99 €
Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez
Le prix actuel est 44,99 €
Applique murale extérieure Turaco
Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Le prix actuel est 99,90 €