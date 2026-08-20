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Éclairage LED connecté

Transformez la façon dont vous éclairez votre maison. Découvrez un écosystème complet de solutions d’éclairage connecté : ampoules connectées LED, lampes, luminaires, éclairage extérieur, détecteurs, interrupteurs et accessoires conçus pour fonctionner ensemble en toute fluidité. Personnalisez les couleurs et la luminosité, automatisez vos routines, créez des expériences immersives de divertissement et contrôlez votre éclairage de n’importe où via l’application Hue.

271 produits
Gros plan de l'avant de Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 10 m

Lightstrip OmniGlow 10 m

4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 5 m

Lightstrip OmniGlow 5 m

4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Resonate

Applique murale extérieure Resonate

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Éclairage blanc et coloré
Commandez chaque lumière individuellement
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

14 m de guirlandes lumineuses
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 3 m

Lightstrip OmniGlow 3 m

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de G125 - Ampoule connectée E27

G125 - Ampoule connectée E27

Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l’application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Télécharger la fiche produit
Nouveau
Gros plan de l'avant de Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue Bridge

Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces

Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces

Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
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Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m

21 m de guirlandes lumineuses
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
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Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
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Gros plan de l'avant de Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue Play Gradient Light Tube Large

Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Projecteur extérieur Discover

Projecteur extérieur Discover

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Turaco

Applique murale extérieure Turaco

Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
1-24 sur 271

Guide des luminaires LED connectés

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Comment contrôler les lampes connectées ?

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Puis-je contrôler mes lampes à distance via une application ?

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Luminaires LED à variation de couleur

5 astuces pour économiser de l'énergie à la maison

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Avantages des luminaires LED connectés

Domotique avec éclairage intelligent

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