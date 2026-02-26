Luce splendidamente omogenea, valorizzata in tutta semplicità, con design quadrato elegante e ultrasottile da 40 × 40 cm che si abbina a quasi ogni interno. Usufruisci di milioni di colori, luce bianca da calda a fredda, intensità regolabile ultra-bassa fino allo 0,2% e tecnologia Chromasync per colori perfettamente abbinati tra più luci Hue, per creare l'atmosfera ideale tutto il giorno. LED appositamente disposti forniscono una luce splendidamente uniforme su tutto il pannello, mentre il design a montaggio su superficie è rapido da installare senza incassi nel soffitto. Controlla le tue luci con l'app Hue, interruttori smart o comandi vocali. Sblocca ancora più funzionalità di illuminazione smart con uno Hue Bridge, fra cui controllo da remoto, automazioni e Simula presenza.

Distribuzione uniforme della luce

Fino a 2000 lumen

Bianca da calda a fredda (2200-6500 K)

Milioni di colori regolabili

Regolazione della luminosità ultra bassa fino allo 0,2%