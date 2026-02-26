Il palo gradient Signe offre un design architettonico Premium e illuminazione connessa. Si tratta di un design elegante pensato per integrarsi perfettamente nell'architettura della tua casa con raffinatezza sobria. Posiziona il suo profilo minimalista e ultrasottile verticalmente contro pareti del soggiorno, della camera da letto o dello studio, collegalo e lascia che la luce evidenzi le caratteristiche della stanza. L'avanzata tecnologia gradient illumina delicatamente le pareti con sfumature di luce per donare calore e profondità all'ambiente. Passa in tutta semplicità da toni bianchi e caldi per un'atmosfera rilassante a sfumature di colore decorativo e delicato per l'atmosfera giusta. Il palo gradient Signe è realizzato con alluminio nero di precisione, per creare un look raffinato e ricercato. La pluripremiata app Hue ti offre controlli connessi, automazioni e scene personalizzate su misura per il tuo stile di vita.

Gradient bianco e a colori

Effetti di luce diffusa

Regolazione della luminosità ultra bassa fino allo 0,1%

Profilo ultrasottile

Finitura in alluminio nero