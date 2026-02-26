Set starter pannelli murali Hexagon

Primo piano della parte anteriore di Lampade da parete Set starter pannelli murali Hexagon
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Informazioni su Set starter pannelli murali Hexagon

Pannelli Nanoleaf compatibili con Philips Hue tramite il modulo per applique. Controlla i pannelli nell'app Hue insieme alle altre luci. Disponibile solo se acquistato insieme al modulo per applique Hue. Non venduto separat.

  • Pannelli luce Nanoleaf
  • Funziona con Philips Hue tramite il modulo per applique.
  • Controllo tramite l'app Hue, comandi vocali e accessori
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay