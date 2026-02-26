Espandi il mondo di intrattenimento Hue con questo kit di sincronizzazione. Il kit include una Play HDMI sync box 4K e una striscia LED gradient a colori. Collega set-top box e chiavette di streaming alla sync box e sincronizza i contenuti TV con la striscia LED. Non perderti illuminazione diffusa su pareti gradient colorata che risponde a quanto appare sullo schermo. La sync box supporta una risoluzione 4K con frequenza aggiornamento a 60 Hz, per immagini di alta qualità e una risposta della luce istantanea. Configura tutto facilmente nell'app Hue e goditi i tuoi film, serie e giochi preferiti come mai prima d'ora!

Supporta la risoluzione 4K a 60 Hz

Illuminazione diffusa sulle pareti

Adatto per TV fino a 65"

Design semplice e compatto

Controlla e configura con l'app Hue