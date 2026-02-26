Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 85" + HDMI sync box 4K

€ 239,99

Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Primo piano del retro di LIGHTSTRIPS Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
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Informazioni su Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 85" + HDMI sync box 4K

Espandi il mondo di intrattenimento Hue con questo kit di sincronizzazione. Il kit include una Play HDMI sync box 4K e una striscia LED gradient a colori. Collega set-top box e chiavette di streaming alla sync box e sincronizza i contenuti TV con la striscia LED. Non perderti illuminazione diffusa su pareti gradient colorata che risponde a quanto appare sullo schermo. La sync box supporta una risoluzione 4K con frequenza aggiornamento a 60 Hz, per immagini di alta qualità e una risposta della luce istantanea. Configura tutto facilmente nell'app Hue e goditi i tuoi film, serie e giochi preferiti come mai prima d'ora!

  • Supporta la risoluzione 4K a 60 Hz
  • Illuminazione diffusa sulle pareti
  • Adatto per TV fino a 85"
  • Design semplice e compatto
  • Controlla e configura con l'app Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay