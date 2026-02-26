Videocamera a batteria Secure 2K

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Informazioni su Videocamera a batteria Secure 2K

Proteggi ciò che conta di più con la videocamera di sicurezza cablata a batteria Hue 2K in bianco. Video dai colori vividi e ultra-chiari in 2K HD, con elevata densità di pixel, che ti consentono di vedere ogni dettaglio, di giorno e di notte. Progettata per applicazioni per interni ed esterni e dotata di rilevamento smart del movimento, sorveglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, funziona perfettamente con le luci Hue per attivare allarmi luminosi o accendere le luci quando viene rilevata un'attività, trasformando il tuo intero sistema di illuminazione in un alleato smart per la sicurezza.

  • Integrazione perfetta con lampade Philips Hue
  • Ricevi avvisi quando viene rilevato un movimento
  • Video 2K per vedere ogni dettaglio chiaramente
  • Per uso interno ed esterno
  • Batteria ricaricabile
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay