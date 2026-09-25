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Philips Hue table lamp casting a warm glow on a side table beside a decorative plant.

Dai vita a Halloween con Hue

Risparmia il 15% acquistando 2 o più luci smart, risparmia il 25% quando aggiungi un Bridge.

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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m

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Primo piano della parte anteriore di A67 - lampadina connessa E27 - 1600

A67 - lampadina connessa E27 - 1600

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Primo piano della parte anteriore di Faretto per esterni Lily

Faretto per esterni Lily

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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 5 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 5 m

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Primo piano della parte anteriore di Luce da incasso sottile da 90 mm in confezione da 3

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Primo piano della parte anteriore di GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

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Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

Lampada da terra Signe gradient

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Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge

Hue Bridge

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Primo piano della parte anteriore di Videocamera a batteria Secure

Videocamera a batteria Secure

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Primo piano della parte anteriore di Lampada da parete per esterni Turaco

Lampada da parete per esterni Turaco

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Primo piano della parte anteriore di Plafoniera sottile Devote Hue M

Plafoniera sottile Devote Hue M

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Primo piano della parte anteriore di GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

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Primo piano della parte anteriore di A oliva B39 – Lampadina smart LED E14

A oliva B39 – Lampadina smart LED E14

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Primo piano della parte anteriore di Sferetta - lampadina connessa E14 - (confezione da 2)

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Primo piano della parte anteriore di Luce d'accento portatile Hue Go

Luce d'accento portatile Hue Go

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Primo piano della parte anteriore di Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2

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Primo piano della parte anteriore di GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

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Primo piano della parte anteriore di Faretto a incasso Milliskin (confezione da 3)

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Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

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Primo piano della parte anteriore di Hue Dimmer switch (ultimo modello)

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Primo piano della parte anteriore di Set 4 faretti a soffitto Centris

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Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

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Primo piano della parte anteriore di A60 - lampadina connessa E27 - 810

A60 - lampadina connessa E27 - 810

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Halloween con Hue

Scopri consigli per le decorazioni per stregare i bambini in cerca di dolcetto o scherzetto e sorprendere i tuoi ospiti.

Facciata della casa con decorazioni di Halloween spaventose, come zucche e luci smart colorate

Inizia con un piano

Decidi i tuoi punti focali (entrata, finestre, vialetto, soggiorno), assegna zone di colore (Arancio OR, Porpora PU, Verde GN, Rosso RD) e scegli i tuoi apparecchi d'illuminazione (faretti, strisce LED, lampade da tavolo). Prova le combinazioni nell'app Hue e goditi il risultato.
Un portico con un tavolo da giardino e le sedie; le luci smart sono accese.

Usa le luci del vialetto

Guida i bambini che giocano a &quot;dolcetto o scherzetto&quot; lungo un sentiero pauroso con misteriose luci per Halloween per esterni. Apri il percorso alla suspense usando strisce LED per esterni Philips Hue come luci del percorso per Halloween e aggiungi altro colore con colonnine Hue Calla in sfumature di colore arancione, porpora o verde.
Un uomo e una donna sono appena scesi dall'auto e stanno camminando lungo il vialetto del giardino verso la porta d'ingresso

Attiva con sensori di movimento

Per un'esperienza a mani libere, automatizza le scene di jump scare utilizzando sensori di movimento che fanno lampeggiare gruppi di luci o cambiano colore. Abbina i sensori di movimento Hue alle luci: - Posiziona un sensore vicino alla porta d'ingresso o al vialetto per attivare una scena inquietante con la luce rossa per i bambini in arrivo in cerca di dolcetto o scherzetto. - Posiziona sensori nel cortile per attivare uno sfarfallio di luci arancioni che sembrano fiamme. - L'automazione del movimento funge anche da misura di sicurezza, massimizzando al contempo il fattore paura.
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Termini e condizioni

  • Questa offerta è valida dal 8 al 21 ottobre 2026.
  • Acquista due o più prodotti dalla vendita promozionale su https://www.philips-hue.com/xx-xx/products/promotions/halloween e ricevi uno sconto del 15% sul totale al momento del pagamento. Ricevi il 25% di sconto aggiungendo un Bridge. 
  • Questa offerta è valida su alcuni prodotti Philips Hue elencati nella pagina promozionale sopra riportata.
  • Nell'ambito di questa promozione, lo sconto verrà applicato a un massimo di 25 prodotti.
  • Lo sconto si applica solo al momento del pagamento su www.philips-hue.com/xx-xx.
  • Questa promozione è soggetta alla disponibilità in stock e qualsiasi acquisto è soggetto ai Termini e condizioni di vendita di Philips Hue.
  • In caso di restituzione parziale, ove ammissibile, il valore proporzionale dello sconto sarà dedotto dall'importo del rimborso.
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