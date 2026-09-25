Dai vita a Halloween con Hue

Scopri consigli per le decorazioni per stregare i bambini in cerca di dolcetto o scherzetto e sorprendere i tuoi ospiti.
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m
Il prezzo attuale è € 269,99
A67 - lampadina connessa E27 - 1600
Il prezzo attuale è € 79,99
Faretto per esterni Lily
Il prezzo attuale è € 359,99
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 5 m
Il prezzo attuale è € 159,99
Luce da incasso sottile da 90 mm in confezione da 3
Il prezzo attuale è € 249,99
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
Il prezzo attuale è € 159,90
Hue Bridge
Il prezzo attuale è € 79,99
Videocamera a batteria Secure
Il prezzo attuale è € 169,99
Lampada da parete per esterni Turaco
Il prezzo attuale è € 99,90
Plafoniera sottile Devote Hue M
Il prezzo attuale è € 129,99
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
Il prezzo attuale è € 69,90
A oliva B39 – Lampadina smart LED E14
Il prezzo attuale è € 109,99
Sferetta - lampadina connessa E14 - (confezione da 2)
Il prezzo attuale è € 109,99
Luce d'accento portatile Hue Go
Il prezzo attuale è € 99,99
Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2
Il prezzo attuale è € 89,99
GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
Il prezzo attuale è € 109,90
Faretto a incasso Milliskin (confezione da 3)
Il prezzo attuale è € 109,90
Lampada da terra Signe gradient
Il prezzo attuale è € 359,99
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
Il prezzo attuale è € 21,90
A60 - lampadina connessa E27 - 810
Il prezzo attuale è € 199,99
Halloween con Hue
Inizia con un piano
Decidi i tuoi punti focali (entrata, finestre, vialetto, soggiorno), assegna zone di colore (Arancio OR, Porpora PU, Verde GN, Rosso RD) e scegli i tuoi apparecchi d'illuminazione (faretti, strisce LED, lampade da tavolo). Prova le combinazioni nell'app Hue e goditi il risultato.
Usa le luci del vialetto
Guida i bambini che giocano a "dolcetto o scherzetto" lungo un sentiero pauroso con misteriose luci per Halloween per esterni. Apri il percorso alla suspense usando strisce LED per esterni Philips Hue come luci del percorso per Halloween e aggiungi altro colore con colonnine Hue Calla in sfumature di colore arancione, porpora o verde.
Attiva con sensori di movimento
Per un'esperienza a mani libere, automatizza le scene di jump scare utilizzando sensori di movimento che fanno lampeggiare gruppi di luci o cambiano colore. Abbina i sensori di movimento Hue alle luci: - Posiziona un sensore vicino alla porta d'ingresso o al vialetto per attivare una scena inquietante con la luce rossa per i bambini in arrivo in cerca di dolcetto o scherzetto. - Posiziona sensori nel cortile per attivare uno sfarfallio di luci arancioni che sembrano fiamme. - L'automazione del movimento funge anche da misura di sicurezza, massimizzando al contempo il fattore paura.
Termini e condizioni
- Questa offerta è valida dal 8 al 21 ottobre 2026.
- Acquista due o più prodotti dalla vendita promozionale su https://www.philips-hue.com/xx-xx/products/promotions/halloween e ricevi uno sconto del 15% sul totale al momento del pagamento. Ricevi il 25% di sconto aggiungendo un Bridge.
- Questa offerta è valida su alcuni prodotti Philips Hue elencati nella pagina promozionale sopra riportata.
- Nell'ambito di questa promozione, lo sconto verrà applicato a un massimo di 25 prodotti.
- Lo sconto si applica solo al momento del pagamento su www.philips-hue.com/xx-xx.
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