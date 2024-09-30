Immergiti nei tuoi film, serie e videogiochi preferiti. Sincronizza il tuo TV Samsung con la luce dinamica Philips Hue e rendi unica l’esperienza di visione. Utilizza il tuo codice sconto dedicato e risparmia il 25% sui prodotti Philips Hue presenti in questa pagina!
Lo sconto sarà visibile dopo aver inserito il codice sconto in fase di carrello.
- Sconto del 25%
- Consegna gratis sopra 50€
- Resi fino a 30 giorni
Luce immersiva al massimo livello
Aggiungi uno o più dei seguenti prodotti al carrello, inserisci il codice sconto e risparmia il 25%
Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
€ 389,80
€ 311,84
Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge
€ 279,80
€ 223,84
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 65" + 2 Barre Hue Play Nere
€ 359,80
€ 341,82
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + 2 Barre Hue Play Nere
€ 389,80
€ 370,32
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge
€ 259,80
€ 233,82
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 65" + Hue Bridge
€ 279,80
€ 251,82
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + Hue Bridge
€ 309,80
€ 278,82
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip 2m + Estensione 1m
€ 224,80
Hue White and color ambiance
Starter kit: 3 faretti connessi GU10
€ 179,99
Hue White and color ambiance
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)
€ 139,90
Hue White and color ambiance
Hue White and color ambiance
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
€ 179,90
Hue White and color ambiance
Starter kit E27
€ 189,90
Cosa ti occorre per l'illuminazione immersiva
Per sincronizzare le lampade e le luci Philips Hue con il televisore Samsung sono sufficienti pochi elementi.
Hue Bridge
Hue Bridge è l'elemento centrale del sistema di illuminazione intelligente. Consente di utilizzare l'intera gamma di funzioni di illuminazione intelligente, come Hue Sync.
Lampade Color
Ogni tipo di prodotto Philips Hue White & Colour Ambiance funziona! Illumina la tua area di intrattenimento con strisce luminose, lampade, luci e altro ancora.
Hue TV Sync App
Sincronizza le luci del tuo home cinema con tutti i contenuti del tuo TV Samsung*, indipendentemente dalla modalità di riproduzione. Guarda come la luce reagisce allo schermo senza ritardi.
Goditi lo spettacolo
Sincronizza il televisore Samsung* con il sistema di illuminazione Hue.
*Disponibile sui TV QLED Samsung dalla serie Q60 o superiore a partire dal 2022 (il supporto per il Q700 seguirà a breve). Se il televisore supporta l'app Hue Sync TV, questa apparirà durante la ricerca nelle app. È anche possibile cercarla nelle specifiche del prodotto del modello di TV all'indirizzo www.samsung.com.
Termini e Condizioni
- L'offerta è valida dal 14 ottobre al 31 dicembre 2024.
- Possono partecipare tutti gli utenti con indirizzo di consegna in Italia.
- Lo sconto si applica solo a www.philips-hue.com/it-it.
- Lo sconto del 25% è valido solo per i set di prodotti Philips Hue elencati sopra.
- Lo sconto si applica al prezzo dei kit di prodotti sopra indicati.
- Lo sconto è valido solo su www.philips-hue.com/it-it e verrà detratto dal carrello dopo aver inserito il codice sconto individuale.
- Lo sconto è valido una sola volta e ogni acquisto è soggetto ai termini e alle condizioni di vendita di Philips Hue.
- Lo sconto è concesso su un massimo di 20 set di prodotti per carrello.
- Il pagamento in contanti dello sconto e la combinazione con altre offerte su www.philips-hue.com non sono possibili.
- L'organizzatore è Signify Italy Spa. Signify si riserva il diritto di annullare un codice promozionale in qualsiasi momento o di modificare questi termini e condizioni ripubblicandoli. Signify si riserva, altresì, il diritto di modificare la selezione di prodotti Philips Hue presente in questa pagina.