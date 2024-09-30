Assistenza
Luce immersiva al massimo livello

Immergiti nei tuoi film, serie e videogiochi preferiti. Sincronizza il tuo TV Samsung con la luce dinamica Philips Hue e rendi unica l’esperienza di visione. Utilizza il tuo codice sconto dedicato e risparmia il 25% sui prodotti Philips Hue presenti in questa pagina!
Lo sconto sarà visibile dopo aver inserito il codice sconto in fase di carrello.

Aggiungi uno o più dei seguenti prodotti al carrello, inserisci il codice sconto e risparmia il 25%

Saldi
Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge

Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge

Miscela luce bianca e a colori
Illumina le pareti
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 389,80

€ 311,84

Saldi
Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge

Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge

Miscela luce bianca e a colori
Illumina le pareti
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 279,80

€ 223,84

Saldi
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 65" + 2 Barre Hue Play Nere

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 65" + 2 Barre Hue Play Nere

Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 65 pollici

€ 359,80

€ 341,82

Saldi
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + 2 Barre Hue Play Nere

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + 2 Barre Hue Play Nere

Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 75 pollici

€ 389,80

€ 370,32

Saldi
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge

Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 55 pollici con Hue Bridge incluso

€ 259,80

€ 233,82

Al momento esaurito

Saldi
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 65" + Hue Bridge

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 65" + Hue Bridge

Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 65 pollici con Hue Bridge incluso

€ 279,80

€ 251,82

Saldi
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + Hue Bridge

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + Hue Bridge

Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 75 pollici con Hue Bridge incluso

€ 309,80

€ 278,82

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip 2m + Estensione 1m

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip 2m + Estensione 1m

Luce bianca e colorata
Controllo tramite app, voce o accessori
Gradiente di colori diversi nella stessa striscia LED

€ 224,80

Al momento esaurito

Starter kit: 3 faretti connessi GU10

Hue White and color ambiance

Starter kit: 3 faretti connessi GU10

Luce bianca e colorata
Smart control
Controllo vocale o mediante app*
Hue Bridge incluso

€ 179,99

Al momento esaurito

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)

Hue White and color ambiance

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)

Fino a 1055 lumen*
Hue Bridge incluso
Smart control

€ 139,90

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso

€ 149,90

Value pack
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Smart plug inclusa

€ 179,90

L'articolo è quasi esaurito

Starter kit E27

Hue White and color ambiance

Starter kit E27

Luce bianca e colorata
Controllo intelligente
Controllo vocale o mediante app*
Hue Bridge incluso

€ 189,90

Cosa ti occorre per l'illuminazione immersiva

Per sincronizzare le lampade e le luci Philips Hue con il televisore Samsung sono sufficienti pochi elementi.

Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridge è l'elemento centrale del sistema di illuminazione intelligente. Consente di utilizzare l'intera gamma di funzioni di illuminazione intelligente, come Hue Sync.

Scopri di più
Lampade Color

Lampade Color

Ogni tipo di prodotto Philips Hue White & Colour Ambiance funziona! Illumina la tua area di intrattenimento con strisce luminose, lampade, luci e altro ancora.

Scopri i kit di prodotti
Hue TV Sync App

Hue TV Sync App

Sincronizza le luci del tuo home cinema con tutti i contenuti del tuo TV Samsung*, indipendentemente dalla modalità di riproduzione. Guarda come la luce reagisce allo schermo senza ritardi.

Guarda il video di istruzioni

Goditi lo spettacolo

Sincronizza il televisore Samsung* con il sistema di illuminazione Hue.

*Disponibile sui TV QLED Samsung dalla serie Q60 o superiore a partire dal 2022 (il supporto per il Q700 seguirà a breve). Se il televisore supporta l'app Hue Sync TV, questa apparirà durante la ricerca nelle app. È anche possibile cercarla nelle specifiche del prodotto del modello di TV all'indirizzo www.samsung.com.

Termini e Condizioni

  • L'offerta è valida dal 14 ottobre al 31 dicembre 2024.
  • Possono partecipare tutti gli utenti con indirizzo di consegna in Italia.
  • Lo sconto si applica solo a www.philips-hue.com/it-it.
  • Lo sconto del 25% è valido solo per i set di prodotti Philips Hue elencati sopra.
  • Lo sconto si applica al prezzo dei kit di prodotti sopra indicati.
  • Lo sconto è valido solo su www.philips-hue.com/it-it e verrà detratto dal carrello dopo aver inserito il codice sconto individuale.
  • Lo sconto è valido una sola volta e ogni acquisto è soggetto ai termini e alle condizioni di vendita di Philips Hue.
  • Lo sconto è concesso su un massimo di 20 set di prodotti per carrello.
  • Il pagamento in contanti dello sconto e la combinazione con altre offerte su www.philips-hue.com non sono possibili.
  • L'organizzatore è Signify Italy Spa. Signify si riserva il diritto di annullare un codice promozionale in qualsiasi momento o di modificare questi termini e condizioni ripubblicandoli. Signify si riserva, altresì, il diritto di modificare la selezione di prodotti Philips Hue presente in questa pagina.
