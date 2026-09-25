17 februari 2026

Thuiswerken verandert hoe je ruimte moet functioneren. Je thuiskantoor is niet langer alleen een bureau en een stoel — het is de plek waar je je concentreert, creëert, ontmoet en wisselt tussen taken gedurende de dag. Verlichting op het thuiskantoor speelt een cruciale rol in hoe goed je dat allemaal doet.

De juiste verlichting helpt je langer gefocust te blijven, vermindert vermoeide ogen, ondersteunt videogesprekken en zorgt ervoor dat je werkruimte bewust aanvoelt in plaats van geïmproviseerd. In deze gids vind je praktische adviezen over het gebruik van slimme verlichting voor een thuiskantoor, van ideeën voor bureaubelichting tot volledige kameropstellingen — plus hoe slimme verlichting van Philips Hue zich met je mee kan aanpassen naarmate je werkdag verandert.