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Slimme LED-verlichting

Transformeer de manier waarop je je huis verlicht. Ontdek een compleet ecosysteem van LED smartlampen, lampen, buitenverlichting, sensoren, schakelaars en accessoires die naadloos samenwerken. Personaliseer kleuren en helderheid, automatiseer routines, creëer meeslepende entertainmentervaringen en bedien je verlichting waar je ook bent met de Hue-app.

279 producten
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
Close-up van de voorkant van Perifo cilinder hanglamp

Perifo cilinder hanglamp

5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1,5 m

Perifo rail van 1,5 m

1,5 meter
Voor 8 spots/hanglampen
Voor 1 grote lichtbuis of lichtbalk
Close-up van de voorkant van Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Synchroniseert lampen met tv-content: 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz
HDMI 2.1-gecertificeerd
Eén op één kleurensynchronisatie met de content op je scherm
Koppel tot 10 Philips Hue lampen
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
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Close-up van de voorkant van Lily buitenspotlamp

Lily buitenspotlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
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Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Resonate muurlamp

Resonate muurlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m

Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m

Lichtsnoer van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
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Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Lily XL tuinspot

Lily XL tuinspot

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1 m

Perifo rail van 1 m

1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
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Close-up van de voorkant van Bridge

Bridge

Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie
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Close-up van de voorkant van Hue Motion sensor

Hue Motion sensor

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren
Exclusief
Close-up van de voorkant van Perifo lichtbalk

Perifo lichtbalk

29 Watt
95 cm op een rail
Tot 2050 lumen
Perfect voor grotere ruimten
Close-up van de voorkant van Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten

Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten

Ontworpen voor het plafond
Verbinding tussen twee rails
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 3 m

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
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Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Geschikt voor tv's van 55” tot 60"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 3 m

OmniGlow lightstrip 3 m

2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
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Close-up van de voorkant van 1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad

1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad

Warm- tot koelwit
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 10 m

Flux lightstrip 10 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
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Close-up van de voorkant van Perifo plafond 100 W, voeding met 1 lichtpunt

Perifo plafond 100 W, voeding met 1 lichtpunt

Ontworpen voor het plafond
Verbinden met het einde van de rail
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
Exclusive
Close-up van de voorkant van Hue Go draagbare tafellamp speciale editie

Hue Go draagbare tafellamp speciale editie

Werkt binnen en buiten
Bediening via Bluetooth
Exclusief verkrijgbaar in de Philips Hue Shop
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Amarant verstraler

Amarant verstraler

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*
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Informatie over slimme LED-lampen

Hoe doet Philips Hue dat met slimme verlichting?

Is Philips Hue de moeite waard vergeleken met andere slimme verlichtingsmerken?

Gebruikt slimme verlichting meer elektriciteit?

Heb ik een hub nodig om slimme LED-lampen te gebruiken?

Kunnen slimme LED-lampen werken zonder internetverbinding?

Hoe bedien ik slimme lampen?

Wat zijn de beste slimme lampen voor energiezuinigheid?

Kan ik mijn verlichting op afstand bedienen via een app?

Lees meer over slimme verlichting

Energiezuinigheid van slimme LED-lampen

Wat is slimme verlichting?

Ontdek wat slimme verlichting is, hoe het werkt en welke voordelen intelligente lampen bieden voor je huis, welzijn en sfeer.
LED-lampen die van kleur veranderen

5 uitstekende tips om thuis energie te besparen

Als je je afvraagt hoe je thuis energie kunt besparen met Philips Hue slimme verlichting, we hebben een onderzoek gedaan waarin we verschillende instellingen van White and color ambiance lampen hebben vergeleken - en hier zijn de resultaten.
Voordelen van slimme LED-lampen

Woningautomatisering met slimme verlichting

Kom meer te weten over automatisering van woningverlichting en ontdek hoe het je dagelijkse activiteiten kan ondersteunen en een gerust gevoel kan geven, of je thuis bent of niet.
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