Omhul je tuin met een net van betoverend licht! Festavia netverlichting, gemaakt voor buitengebruik, brengen elk moment tot leven met decoratieve, feestelijke verlichting. Geniet van levendige kleurverlopen van meerdere kleuren of van warm tot koelwit wit licht, perfect voor elk seizoen, feest of elke stemming. Hang Festavia netverlichting over struiken, hekken of balkonhekken, om elke ruimte tot leven te brengen. Door hun weerbestendige IP54-classificatie kun je ze het hele jaar door laten staan. Ontgrendel nog meer magie en gebruik Festavia met een Hue Bridge! Personaliseer elk moment met dynamische effecten, van fonkelende sterren tot dansende vlammen of een zachte, kaarsachtige flikkering. Voor een echt meeslepende ervaring synchroniseer je je lampen met muziek. Zie hoe ze dansen, dimmen en van kleur veranderen op elke beat. Festavia is naadloos geïntegreerd met het Hue ecosysteem, schittert in harmonie met je Hue buitenverlichting en biedt het moeiteloze bediening en aanpassing via de Hue app en spraakassistenten.

1 x 3,5 m met 250 LED's

Witte en kleurgradiënten

Muzieksynchronisatie en dynamische effecten

Zwarte kabel

Lightstrips voor buiten