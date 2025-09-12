Velkommen til den lekne og fleksible måten å dekorere med lys på – Essential flex LED-Strip! Bøy den slik du vil ha den, og gjør den til et dekorativt midtpunkt på veggene i stuen, på hjemmekontoret eller på barnerommet. Bruk flex LED-Strip til å fremheve speil og veggmøbler. Bruk hvilken som helst fargenyanse, inkludert iøynefallende neonlyseffekter som gir en ekstra intens stemning. Start med Hue smartbelysning – styr med Hue-appen eller stemmestyring, angi automatiseringer og velg blant dusinvis av lysscener.