Najlepsze pomysły na oświetlenie schodów

Najlepsze pomysły na oświetlenie schodów

24.01.2024

Często skupiamy się na odpowiednim oświetleniu tych obszarów domu, w których spędzamy najwięcej czasu – salonu, kuchni, sypialni, a nawet podwórka. A co ze schodami i stopniami wokół domu?

Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na wnętrzu domu, czy też na przestrzeniach wokół niego, zastosowanie oświetlenia LED schodów nie tylko ułatwi przemieszczanie się w górę i w dół, ale też uczyni schody oszałamiającym elementem architektonicznym, który będzie niezmiennie przyciągać uwagę i zachwycać. Skorzystaj z naszych sprytnych pomysłów na inteligentne oświetlenie schodów, stopni i podestów.

Inspiracje dotyczące oświetlenia schodów wewnętrznych

Wspinamy się po schodach i schodzimy z nich tak często, że zupełnie przestaliśmy postrzegać je w kategoriach architektonicznych — a przecież one także zasługują na godne wyeksponowanie oświetleniem! Oto kilka pomysłów, dzięki którym nadasz schodom blasku i podkreślisz ich piękno, a przy tym ułatwisz wszystkim korzystanie z nich.

Schody z taśmą oświetleniową LED Philips Hue

Zastosowanie taśm LED na schodach

Schody i paski świetlne Philips Hue pasują do siebie jak rękawiczka do ręki. Nie ma więc znaczenia, czy są to wirujące kręcone schody, wielka marmurowa konstrukcja, czy skromne drewniane schody prowadzące do piwnicy — oświetlenie drogi za pomocą pasków świetlnych nie wymaga wysiłku.
Paski świetlne są elastyczne i wszechstronne. Do tego stopnia, że ​​można je zginać, przycinać, łączyć i przedłużać, aby dopasować je do niemal każdego kształtu schodów. Umieść je wzdłuż listew przypodłogowych lub w miejscu styku schodów ze ścianą, aby stworzyć światło, które wskaże drogę. Spraw, aby schody stały się rzeźbiarskim elementem centralnym, mocując paski świetlne pod szerokimi balustradami i pozwól, aby balustrady rzucały piękne cienie.

Schody z oprawą szynową LED Philips Hue Perifo

Zastosowanie oświetlenia szynowego na schodach

Oprawy szynowe Philips Hue Perifo także sprawdzą się doskonale jako oświetlenie schodów. Tego rodzaju oprawy można dopasować do długości ściany lub sufitu. Wystarczy wpiąć światła i umieścić je w dowolnym miejscu na szynie.

Klatki schodowe najczęściej są postrzegane jako nieszczególnie ciekawe i niezbyt inspirujące przestrzenie. A może właśnie tutaj warto powiesić swoje ulubione dzieła sztuki lub rodzinne zdjęcia? Ustaw lampy Perifo pod odpowiednim kątem, aby podkreślić urok eksponowanych elementów kolorowym światłem. Voila! Oto Twoja osobista galeria sztuki na schodach.

Zastosowanie lamp wiszących na schodach

Dodaj kilka elementów dekoracyjnych do swojej klatki schodowej za pomocą wyrazistej lampy wiszącej — lub trzech!
Jeśli Twoja klatka schodowa ma wysoki sufit, dodaj do konfiguracji oświetlenia oprawę wiszącą Philips Hue Flourish. Dzięki minimalistycznej białej kuli zawieszonej na regulowanych przewodach możesz stworzyć przyciągającą wzrok aranżację. Zawieś lampy Flourish na różnej długości, aby wprowadzić do tej codziennej przestrzeni rozproszone światło, nadając jej elegancję i styl.

Świetny pomysł: zrób jeszcze odważniejszy akcent na schodach, ustawiając grupę świateł Flourish na uzupełniające się odcienie czerwieni, błękitu — lub dowolny kolor, który lubisz.

Korzystanie ze zautomatyzowanego światła na schodach

Umieść czujnik ruchu Philips Hue Motion sensor obok schodów i zapomnij o ciągłym manipulowaniu przełącznikami. Ustaw oświetlenie na delikatny, ciepły blask, który będzie rozlewać się po pomieszczeniu. Zaprogramuj czujnik w taki sposób, aby światło rozjaśniało się, gdy zbliżasz się do schodów, i oświetlało drogę odpowiednio w górę lub w dół, a następnie wyłączało się, gdy pokonasz schody. Taki mechanizm przydaje się szczególnie wtedy, gdy masz zajęte ręce!

Philips Hue Zewnętrzne oświetlenie z czujnikiem ruchu do schodów zewnętrznych

Stosowanie kinkietów podtynkowych na schodach

Oprawa Philips Hue Dymera na pierwszy rzut oka wygląda jak elegancka dekoracja ściany w salonie, to jednak zdecydowanie coś więcej niż tylko oświetlenie akcentowe — sprawdzi się świetnie nie tylko jako oświetlenie ściany, ale i schodów. Podwójne wiązki światła wydobywające się z tych opraw stosowanych jako oświetlenie naścienne na schodach rozświetlą z niesamowitą wprost precyzją i stylem zarówno obszar na górze, jak i na dole schodów. Na dodatek oprawy Dymera można montować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki czemu możesz zainstalować je wzdłuż niemal każdej klatki schodowej.

Błyskotliwa koncepcja dotycząca oświetlenia ściany schodów: aplikacja Philips Hue umożliwia oddzielne sterowanie każdą z wiązek światła, dzięki czemu możesz spersonalizować oprawę Dymera, aby wyglądała jak standardowe wewnętrzne oświetlenie ścienne na schody, lub ożywić jej światło efektami, takimi jak Świeczka lub Kominek. Tak właśnie powinno się korzystać z oświetlenia akcentującego!

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