Stwórz przytulną poświatę lub barwną atmosferę imprezową na swoim tarasie, ganku lub w dowolnym innym miejscu na świeżym powietrzu, niezależnie od tego, czy korzystasz z efektu gradientu, czy też z animowanych efektów świetlnych. Modułu przedłużającego można użyć w celu podłączenia do zasilacza dwóch girland za pomocą dołączonego łącznika w kształcie litery T, a także w celu podłączenia girlandy do dowolnej instalacji niskonapięciowej. Girland ogrodowych nie można łączyć szeregowo — każda musi być zasilana osobno.