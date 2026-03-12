Wyjątkowy design architektoniczny i inteligentne oświetlenie łączą się w lampie wiszącej Signe gradient. To elegancki element wystroju, który harmonijnie wpisuje się w architekturę domu, podkreślając ją subtelnym charakterem. Zawieś jego minimalistyczny, ultra-cienki profil na suficie i podłącz go do gniazdka ściennego. Obróć i przesuń Światło w górę lub w dół kabla, aby podkreślić obiekty architektoniczne. Efektem jest światło, które wydaje się unosić, tworząc subtelny akcent w kuchni, salonie lub sypialni. Zaawansowana technologia gradientowa delikatnie pokrywa ściany przejściami kolorów, dodając wnętrzu ciepła i głębi. Bez trudu przechodź między tonami ciepłej bieli do relaksu a gradientami delikatnych, dekoracyjnych kolorów, które nadają wnętrzu wyjątkowy nastrój. Signe gradient pendulum został wykonany z precyzyjnie zaprojektowanego czarnego aluminium, tworząc dopracowany, wyrafinowany wygląd. Wielokrotnie nagradzana aplikacja Hue umożliwia różnorodne sterowanie światłem, automatyzacje oraz spersonalizowane sceny dopasowane do Twojego stylu życia.

Światło białe i kolorowe światło gradientowe

Efekty rozświetlania ściany

Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0.1%

Ustawienie światła przez przesunięcie w górę lub w dół

Ultrasmukła forma i czarne aluminium