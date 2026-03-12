Lampa wisząca Signe gradient
Obecna cena to 1575,99 zł
Obecna cena to 1575,99 zł
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Informacje o Lampa wisząca Signe gradient
Wyjątkowy design architektoniczny i inteligentne oświetlenie łączą się w lampie wiszącej Signe gradient. To elegancki element wystroju, który harmonijnie wpisuje się w architekturę domu, podkreślając ją subtelnym charakterem. Zawieś jego minimalistyczny, ultra-cienki profil na suficie i podłącz go do gniazdka ściennego. Obróć i przesuń Światło w górę lub w dół kabla, aby podkreślić obiekty architektoniczne. Efektem jest światło, które wydaje się unosić, tworząc subtelny akcent w kuchni, salonie lub sypialni. Zaawansowana technologia gradientowa delikatnie pokrywa ściany przejściami kolorów, dodając wnętrzu ciepła i głębi. Bez trudu przechodź między tonami ciepłej bieli do relaksu a gradientami delikatnych, dekoracyjnych kolorów, które nadają wnętrzu wyjątkowy nastrój. Signe gradient pendulum został wykonany z precyzyjnie zaprojektowanego czarnego aluminium, tworząc dopracowany, wyrafinowany wygląd. Wielokrotnie nagradzana aplikacja Hue umożliwia różnorodne sterowanie światłem, automatyzacje oraz spersonalizowane sceny dopasowane do Twojego stylu życia.
- Światło białe i kolorowe światło gradientowe
- Efekty rozświetlania ściany
- Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0.1%
- Ustawienie światła przez przesunięcie w górę lub w dół
- Ultrasmukła forma i czarne aluminium
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103149466
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
- Materiał
- Aluminium
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od +5°C do +35°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Regulacja wysokości
- Po instalacji
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
- Typ wtyczki
- Type C, Type G
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 360
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 90
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 127,5
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Biuro domowe, Salon, Pracownia
- Styl
- Nowoczesna
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103149466
- Waga netto
- 1,11 kg
- Waga brutto
- 2,24 kg
- Wysokość
- 138 mm
- Długość
- 1 412 mm
- Szerokość
- 177 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004321901
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,1
- Moc
- 20
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 20
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 2 500
- Całkowita wysokość
- 1 297 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Średnica
- 22 mm
- Technologia źródła światła
- Nie dotyczy
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Źródło światła w zestawie
- n/a
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II i III – Połączenie DI i SELV
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba źródeł światła
- 1
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Sufit
Źródło światła
- Wygląd
- Linear
- Strumień świetlny
- 2550 lumenów przy 6500K
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 8.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu