W oprawie wiszącej Signe gradient połączono najwyższej klasy wzornictwo architektoniczne z inteligentnym oświetleniem. To elegancki element wystroju, który harmonijnie wpisuje się w architekturę domu, podkreślając ją subtelnym charakterem. Zawieś jej minimalistyczną, ultrasmukłą konstrukcję poziomo pod sufitem i obróć ją, aby skierować światło na wybrane elementy architektoniczne. Tworzy to efekt unoszącego się światła, który stanowi subtelny akcent w kuchni, domowym biurze lub salonie. Zaawansowana technologia gradientowa delikatnie pokrywa ściany przejściami kolorów, dodając wnętrzu ciepła i głębi. Płynnie przechodź od ciepłych odcieni bieli tworzących relaksującą atmosferę, przez funkcjonalne chłodne białe światło do oświetlenia zadaniowego, po subtelne dekoracyjne gradienty kolorów budujące nastrój. Oprawa wisząca Signe gradient została wykonana z precyzyjnie obrabianego czarnego aluminium, które nadaje jej wyrafinowany wygląd. Nagradzana aplikacja Hue zapewnia inteligentne sterowanie, automatyzacje i spersonalizowane aranżacje świetlne dopasowane do Twojego stylu życia.

Światło białe i kolorowe światło gradientowe

Efekty rozświetlania ściany i światło bezpośrednie

Obrót kieruje światło tam, gdzie trzeba

Ultrasmukły profil

Wykończenie z czarnego aluminium