Signe Gradient lampa wisząca
Informacje o Signe Gradient lampa wisząca
W oprawie wiszącej Signe gradient połączono najwyższej klasy wzornictwo architektoniczne z inteligentnym oświetleniem. To elegancki element wystroju, który harmonijnie wpisuje się w architekturę domu, podkreślając ją subtelnym charakterem. Zawieś jej minimalistyczną, ultrasmukłą konstrukcję poziomo pod sufitem i obróć ją, aby skierować światło na wybrane elementy architektoniczne. Tworzy to efekt unoszącego się światła, który stanowi subtelny akcent w kuchni, domowym biurze lub salonie. Zaawansowana technologia gradientowa delikatnie pokrywa ściany przejściami kolorów, dodając wnętrzu ciepła i głębi. Płynnie przechodź od ciepłych odcieni bieli tworzących relaksującą atmosferę, przez funkcjonalne chłodne białe światło do oświetlenia zadaniowego, po subtelne dekoracyjne gradienty kolorów budujące nastrój. Oprawa wisząca Signe gradient została wykonana z precyzyjnie obrabianego czarnego aluminium, które nadaje jej wyrafinowany wygląd. Nagradzana aplikacja Hue zapewnia inteligentne sterowanie, automatyzacje i spersonalizowane aranżacje świetlne dopasowane do Twojego stylu życia.
- Światło białe i kolorowe światło gradientowe
- Efekty rozświetlania ściany i światło bezpośrednie
- Obrót kieruje światło tam, gdzie trzeba
- Ultrasmukły profil
- Wykończenie z czarnego aluminium
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103149527
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
- Materiał
- Aluminium
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od +5°C do +35°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Regulacja wysokości
- W trakcie instalacji
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
- Typ wtyczki
- No plug
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 360
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 90
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 114
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Biuro domowe, Salon, Pracownia
- Styl
- Nowoczesna
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103149527
- Waga netto
- 1,33 kg
- Waga brutto
- 2,46 kg
- Wysokość
- 138 mm
- Długość
- 1 412 mm
- Szerokość
- 177 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004322101
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,1
- Moc
- 25
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 25
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 2 500
- Całkowita wysokość
- 1 302 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Średnica
- 22 mm
- Technologia źródła światła
- Nie dotyczy
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Źródło światła w zestawie
- n/a
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II i III – Połączenie DI i SELV
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba źródeł światła
- 1
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Sufit
Źródło światła
- Wygląd
- Linear
- Strumień świetlny
- 2850 lumenów przy 6500K
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Przełącznik
- Głębokość płytki naściennej
- 227,5 mm
- Wysokość płytki naściennej
- 47 mm
- Szerokość płytki naściennej
- 122,5 mm
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 8.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu