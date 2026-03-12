Signe Gradient lampa wisząca

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Signe Gradient lampa wisząca
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Informacje o Signe Gradient lampa wisząca

W oprawie wiszącej Signe gradient połączono najwyższej klasy wzornictwo architektoniczne z inteligentnym oświetleniem. To elegancki element wystroju, który harmonijnie wpisuje się w architekturę domu, podkreślając ją subtelnym charakterem. Zawieś jej minimalistyczną, ultrasmukłą konstrukcję poziomo pod sufitem i obróć ją, aby skierować światło na wybrane elementy architektoniczne. Tworzy to efekt unoszącego się światła, który stanowi subtelny akcent w kuchni, domowym biurze lub salonie. Zaawansowana technologia gradientowa delikatnie pokrywa ściany przejściami kolorów, dodając wnętrzu ciepła i głębi. Płynnie przechodź od ciepłych odcieni bieli tworzących relaksującą atmosferę, przez funkcjonalne chłodne białe światło do oświetlenia zadaniowego, po subtelne dekoracyjne gradienty kolorów budujące nastrój. Oprawa wisząca Signe gradient została wykonana z precyzyjnie obrabianego czarnego aluminium, które nadaje jej wyrafinowany wygląd. Nagradzana aplikacja Hue zapewnia inteligentne sterowanie, automatyzacje i spersonalizowane aranżacje świetlne dopasowane do Twojego stylu życia.

  • Światło białe i kolorowe światło gradientowe
  • Efekty rozświetlania ściany i światło bezpośrednie
  • Obrót kieruje światło tam, gdzie trzeba
  • Ultrasmukły profil
  • Wykończenie z czarnego aluminium
  • Przelewy24
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