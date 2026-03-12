Pakiet: podłużne lampy Play + Taśma LED Hue Play Gradient

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Informacje o Pakiet: podłużne lampy Play + Taśma LED Hue Play Gradient

Wykorzystaj cały potencjał swojego kina domowego. Zainstaluj dwie czarne podłużne lampy Play i taśmę LED Hue Play Gradient w pomieszczeniu z telewizorem, aby uzyskać optymalne oświetlenie otoczenia.

  • Światło białe i kolorowe
  • Wymaga mostka Hue Bridge
  • Przeznaczone do pomieszczeń z telewizorem
  • Przelewy24
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