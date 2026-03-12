Pakiet: podłużne lampy Play + Taśma LED Hue Play Gradient
Cena zestawu wynosi 1585,53 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1668,98 zł
Cena zestawu wynosi 1585,53 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1668,98 zł
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Informacje o Pakiet: podłużne lampy Play + Taśma LED Hue Play Gradient
Wykorzystaj cały potencjał swojego kina domowego. Zainstaluj dwie czarne podłużne lampy Play i taśmę LED Hue Play Gradient w pomieszczeniu z telewizorem, aby uzyskać optymalne oświetlenie otoczenia.
- Światło białe i kolorowe
- Wymaga mostka Hue Bridge
- Przeznaczone do pomieszczeń z telewizorem
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870765
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
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- Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip - 55 inch
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