Pakiet: podłużne lampy Play + Taśma LED Hue Play Gradient

Wykorzystaj cały potencjał swojego kina domowego. Zainstaluj dwie czarne podłużne lampy Play i taśmę LED Hue Play Gradient w pomieszczeniu z telewizorem, aby uzyskać optymalne oświetlenie otoczenia.

Światło białe i kolorowe

Wymaga mostka Hue Bridge

Przeznaczone do pomieszczeń z telewizorem