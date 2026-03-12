Kamera na baterię Secure 2K
Obecna cena to 854,99 zł
Obecna cena to 854,99 zł
Nowość
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Informacje o Kamera na baterię Secure 2K
Pomóż chronić to, co najważniejsze z kamerą bezpieczeństwa na baterie Hue 2K w kolorze czarnym. Wyjątkowo wyraźny obraz w rozdzielczości 2K HD — dzięki dużej gęstości pikseli — pozwala zobaczyć każdy szczegół, w dzień i w nocy. Zbudowany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyposażony w inteligentną detekcję ruchu, czuwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co więcej, płynnie współpracuje ze światłami Hue, uruchamiając alarmy świetlne lub włączając światła po wykryciu aktywności, zmieniając cały system oświetlenia w inteligentnego sojusznika w zakresie bezpieczeństwa.
- Bezproblemowa integracja z oświetleniem Philips Hue
- Otrzymuj alerty po wykryciu ruchu
- Obraz 2K, aby wyraźnie zobaczyć każdy szczegół
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Bateria akumulatorowa
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103045089
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
Trwałość
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +45°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Tak
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103045089
- Waga netto
- 568,9 g
- Waga brutto
- 922,3 g
- Wysokość
- 140 mm
- Długość
- 146 mm
- Szerokość
- 176 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004258501
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 500
- Całkowita wysokość
- 77 mm
- Całkowita długość
- 129 mm
- Całkowita szerokość
- 77 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 100–240 V
- Rodzaj baterii/akumulatora
- FT755050P 3P
- Kod IP
- IP65
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Kamera z czujnikiem obrazu
- CMOS - F35
- Pole widzenia obiektywu kamery (stopnie)
- 141,2
- Adapter do kamery
- 12VDC/24DC
Kamera
- Maks. rozdzielczość wideo
- 2K
- Funkcje wideo
- End to end encryption
- Wykrywanie ruchu
- Tak
- Night Vision
- Tak, z podczerwienią LED
- Umiejscowienie kamery
- Podwórko, Front domu
- Wodoszczelność
- Tak
- Mikrofon
- Tak
- Audio
- Alarm dźwiękowy, Rozmowa dwukierunkowa
- Dźwięk (DB)
- 78
- Czas ładowania
- 7-8
- Temperatura pracy
- Od -20°C do 45°C
- Protokół łączności
- Zigbee, Wi-Fi (2,4 GHz–5 GHz)
- Wysokość
- 7,7
- Głębokość
- 12,9 cm
- Alarm dźwiękowy
- Tak
- Rozmowa dwukierunkowa
- Tak
- Kąt obrotu
- Yes
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 10.0 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Kompatybilność z Hue Secure
- Tak
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu