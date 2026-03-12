Kamera na baterię Secure 2K

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Informacje o Kamera na baterię Secure 2K

Pomóż chronić to, co najważniejsze z kamerą bezpieczeństwa na baterie Hue 2K w kolorze czarnym. Wyjątkowo wyraźny obraz w rozdzielczości 2K HD — dzięki dużej gęstości pikseli — pozwala zobaczyć każdy szczegół, w dzień i w nocy. Zbudowany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyposażony w inteligentną detekcję ruchu, czuwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co więcej, płynnie współpracuje ze światłami Hue, uruchamiając alarmy świetlne lub włączając światła po wykryciu aktywności, zmieniając cały system oświetlenia w inteligentnego sojusznika w zakresie bezpieczeństwa.

  • Bezproblemowa integracja z oświetleniem Philips Hue
  • Otrzymuj alerty po wykryciu ruchu
  • Obraz 2K, aby wyraźnie zobaczyć każdy szczegół
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Bateria akumulatorowa
  • Przelewy24
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