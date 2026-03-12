Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 65" + Screen Sync
899,99 zł
Obecna cena to 899,99 zł
Nowość
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Informacje o Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 65" + Screen Sync
Odkryj świat domowej rozrywki Hue dzięki temu zestawowi do synchronizacji, który obejmuje urządzenie do synchronizacji obrazu telewizora i gradientową taśmę LED emitującą kolorowe światło. Obiektyw typu rybie oko w urządzeniu Screen Sync rejestruje cały ekran i synchronizuje treści z taśmą LED, zapewniając zoptymalizowane dopasowanie kolorów oraz reagujące w czasie rzeczywistym efekty zalewania ścian światłem. Bez wysiłku skonfiguruj wszystko w aplikacji Hue i ciesz się ulubionymi filmami, serialami i grami jak nigdy dotąd!
- Optymalne dopasowanie kolorów do ekranu
- Pełnoekranowe przechwytywanie z obiektywem typu "rybie oko"
- Efekty gradientowego oświetlenia ścian
- Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 65 cali
- Steruj i konfiguruj za pomocą aplikacji Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103189806
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czerń i biel
- Materiał
- PCV, Silikon
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +40°C
Ochrona środowiska
- Wilgotność podczas eksploatacji
- 0%<H<80% (nieskraplający się)
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
- Maksymalny strumień świetlny przy CCT
- 6 500
- Całkowity strumień świetlny
- 1 050
- Strumień świetlny przy 4000K
- 1 050
- Strumień świetlny przy 2700K
- 1 050
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Nie
- Wysokość
- 6 mm
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
- Długość
- 2 500 mm
- Szerokość
- 14,5 mm
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103189806
- Waga netto
- 0,86 kg
- Waga brutto
- 1,16 kg
- Wysokość
- 226 mm
- Długość
- 74 mm
- Szerokość
- 310 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004447607
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103189806
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 10,5
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 500
- Całkowita szerokość
- 14,5 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach
- 1 050
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach
- 1050
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Opcje montażowe
- PC, Pokój telewizyjny
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Mostek
- Pasmo częstotliwości
- NA
- Maks. liczba żarówek
- 10
- Opcje montażowe
- Blat
- Zasilacz
- Nie
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy
- Asystenci głosowi (wymagany jest Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Product Documentation
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu