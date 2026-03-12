Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 10 m

909,99 zł

Pobierz kartę informacyjną produktu
Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 10 m
W magazynie

  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Informacje o Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 10 m

Oświetlaj długie korytarze, wnęki sufitowe i duże szafki kuchenne za pomocą łatwego w montażu przedłużenia kompatybilnego z taśmami LED Hue Flux i Hue Flux „ultra-bright”. Stwórz spójne oświetlenie bez utraty jakości światła ani nastroju. Wprowadź do wnętrz gradienty bogatych kolorów i jasnego, naturalnego światła białego. Technologia Chromasync™ pozwala precyzyjnie mieszać kolory i uzyskiwać idealne efekty świetlne.

  • Przedłużenie taśmy LED 10 m / 33 ft
  • Łatwa instalacja
  • Maksymalne przedłużenie 20 m / 65 ft
  • Jasne, prawdziwie białe światło
  • Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów

Popularne produkty

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów

509,99 zł

Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento, 3 szt.

Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento, 3 szt.

999,00 zł

Zestaw podstawowy prosty sufitowy Perifo (3 reflektory, 1 taśma oświetleniowa)

Zestaw podstawowy prosty sufitowy Perifo (3 reflektory, 1 taśma oświetleniowa)

3859,99 zł

Zostało tylko kilka sztuk

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 + Dimmer switch + Bridge Pro

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 + Dimmer switch + Bridge Pro

energy.link.label

1139,99 zł

Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento

Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento

369,00 zł

Zostało tylko kilka sztuk

Halloween: 25% na 2 lub więcej produktów
Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

729,99 zł

Halloween: 25% na 2 lub więcej produktów
Taśma LED Flux ultra-bright o długości 10 metrów

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 10 metrów

1229,99 zł

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay