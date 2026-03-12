Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 5 m
459,99 zł
Obecna cena to 459,99 zł
W magazynie
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Informacje o Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 5 m
Rozświetlaj większe przestrzenie wewnętrzne dzięki łatwemu w montażu przedłużeniu do taśm LED Hue Flux i Hue Flux „ultra bright”. Stwórz spójne oświetlenie bez utraty jakości światła ani nastroju. Wprowadź do wnętrz gradienty bogatych kolorów i jasnego, naturalnego światła białego. Technologia Chromasync™ pozwala precyzyjnie mieszać kolory i uzyskiwać idealne efekty świetlne.
- Przedłużenie taśmy LED 5 m / 16 ft
- Łatwa instalacja
- Maksymalne przedłużenie 20 m / 65 ft
- Jasne, prawdziwie białe światło
- Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103103437
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Kolor(y)
- Multi Color
- Materiał
- Silikon
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Ochrona środowiska
- Wilgotność podczas eksploatacji
- 0%<H<80% (nieskraplający się)
- Temperatura podczas eksploatacji
- Od -20°C do 40°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zmieniające się kolory (LED)
- Tak
- Ściemnialna
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Tak
- Napięcie wejściowe
- 24V
Różne
- Typ
- Taśmy LED
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103103437
- Waga netto
- 0,37 kg
- Waga brutto
- 0,46 kg
- Wysokość
- 210 mm
- Długość
- 32 mm
- Szerokość
- 210 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004297202
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103103437
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
- G
- Moc
- 48
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 14,5 mm
- Całkowita długość
- 5 000 mm
- Całkowita szerokość
- 6 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 24 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Numer rejestracji EPREL
- 2471195
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Dismantle Instructions
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