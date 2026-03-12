Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 5 m

459,99 zł

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Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 5 m
W magazynie

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Informacje o Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 5 m

Rozświetlaj większe przestrzenie wewnętrzne dzięki łatwemu w montażu przedłużeniu do taśm LED Hue Flux i Hue Flux „ultra bright”. Stwórz spójne oświetlenie bez utraty jakości światła ani nastroju. Wprowadź do wnętrz gradienty bogatych kolorów i jasnego, naturalnego światła białego. Technologia Chromasync™ pozwala precyzyjnie mieszać kolory i uzyskiwać idealne efekty świetlne.

  • Przedłużenie taśmy LED 5 m / 16 ft
  • Łatwa instalacja
  • Maksymalne przedłużenie 20 m / 65 ft
  • Jasne, prawdziwie białe światło
  • Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów

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