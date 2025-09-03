Odmień swoje przestrzenie zewnętrzne, dzięki światłu

Twoje tereny zewnętrzne będą rozświetlone niezależnie od tego, czy pada, czy świeci słońce. Wybierz spośród kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę z rozproszoną poświatą, rozświetlającą światłem ścieżki, tarasy i rośliny. Technologia Chomasync™ zapewnia precyzję i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Zamień czas spędzony w ogrodzie w magiczne chwile dzięki scenom świetlnym z możliwością personalizacji i dynamicznym efektom. Wodoszczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych taśmy LED zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do balustrad balkonowych, wnęk sufitowych patio i stopni ganku. Wystarczy podłączyć je do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza niskonapięciowego.