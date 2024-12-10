Które rozwiązanie Philips Hue Sync wybrać?

Nie wiesz, które rozwiązanie Philips Hue Sync będzie dla Ciebie odpowiednie? Bez obaw. Przeprowadzimy Cię krok po kroku, aby ułatwić wybór najlepszego rozwiązania do Twojego domu

Jaki masz telewizor?

1. Mam telewizor Samsung lub LG:

Świetnie! Możesz korzystać z aplikacji Hue Sync TV – to najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie synchronizacji.

Zgodne telewizory:

Samsung: telewizory QLED z 2022 roku lub nowsze, seria Q60 lub wyższa

telewizory QLED z 2022 roku lub nowsze, seria Q60 lub wyższa LG: telewizory z 2024 roku lub nowsze, z systemem webOS 24 lub nowszym

Zalecane rozwiązanie: aplikacja Hue Sync TV

Bez dodatkowych urządzeń

Bez dodatkowych przewodów i zmian w konfiguracji

Działa bezpośrednio z aplikacjami telewizora, takimi jak Netflix, Disney+ i inne

2. Nie mam zgodnego telewizora Samsung ani LG:

To nie problem. Nadal masz do wyboru kilka rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Hue Play screen sync (prosta konfiguracja)

Działa z niemal każdym telewizorem o przekątnej do 85 cali

Synchronizuje światła z całą zawartością ekranu – również z aplikacjami telewizora

Nie wymaga zmian w konfiguracji HDMI

Najlepszy wybór, gdy liczy się proste rozwiązanie gotowe do działania od razu po podłączeniu

Rozwiązanie 2: Hue Play HDMI Sync Box (do urządzeń zewnętrznych)

To rozwiązanie sprawdzi się przede wszystkim w przypadku:

Konsol do gier

Apple TV

Dekoderów

Odtwarzaczy Blu-ray

Dostępne warianty:

Sync Box 8K → Do grania i zaawansowanych konfiguracji

→ Do grania i zaawansowanych konfiguracji Sync Box 4K → Do prostych konfiguracji i codziennego użytku

Warto wiedzieć:

Sync Box działa wyłącznie z urządzeniami HDMI. Nie synchronizuje oświetlenia z wbudowanymi aplikacjami telewizora.

Oglądasz treści lub grasz na komputerze?

Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows lub komputera Mac, dostępne jest jeszcze jedno rozwiązanie:

Aplikacja Hue Sync na komputer

Synchronizuje światła bezpośrednio z ekranem komputera

Idealne rozwiązanie do grania, streamingu i słuchania muzyki na laptopie lub komputerze stacjonarnym

Szybkie porównanie

Rozwiązanie Aplikacje telewizora Urządzenia HDMI Komputer Najlepsze do Wymagany jest Bridge Obsługiwane rozdzielczości, częstotliwości odświeżania i formaty HDR Sync Box 8K ✗ ✓ ✗ Zaawansowane konfiguracje HDMI, granie i systemy dźwiękowe Nie. Zalecamy jednak dodanie Hue Bridge, aby obszar rozrywki obejmował więcej niż jedno światło* Zestawienie zgodności Sync Box 4K ✗ ✓ (1 urządzenie) ✗ Podstawowe, proste konfiguracje Hue Play screen sync ✓ ✓ ✗ Uniwersalne rozwiązanie, bez zmian w konfiguracji HDMI Aplikacja Hue Sync TV ✓ (zgodne telewizory) ✓ (przez telewizor) ✗ Streaming bezpośrednio z telewizora ✓ Wszystko Aplikacja Hue Sync na komputer ✗ ✗ ✓ Do komputerów z systemem Windows i Mac ✓

*Światła obsługiwane bez Hue Bridge – obsługiwane jest tylko jedno światło:

Taśma LED Philips Hue Play Gradient (55″ / 65″ / 75″ / 85″)

Taśma LED Philips Hue Play Gradient pro (65″ / 85″ / 100″)

Taśma LED Philips Hue Flux (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)

Taśma LED Philips Hue Flux o ultrawysokiej jasności (3 m / 5 m / 10 m)

Taśma LED Philips Hue Omniglow (3 m / 5 m / 10 m)

Czego potrzebuję, aby rozpocząć?

Do korzystania z synchronizacji światła potrzebne są:

Światła Philips Hue z obsługą kolorów

Hue Bridge – zalecany dla najlepszego efektu

Wybrane rozwiązanie do synchronizacji

Wskazówka: pełne wrażenia z synchronizacji

Bardziej wciągający efekt zapewnia użycie kilku świateł, takich jak: