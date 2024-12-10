Które rozwiązanie Philips Hue Sync wybrać?
Nie wiesz, które rozwiązanie Philips Hue Sync będzie dla Ciebie odpowiednie? Bez obaw. Przeprowadzimy Cię krok po kroku, aby ułatwić wybór najlepszego rozwiązania do Twojego domu
Jaki masz telewizor?
1. Mam telewizor Samsung lub LG:
Świetnie! Możesz korzystać z aplikacji Hue Sync TV – to najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie synchronizacji.
Zgodne telewizory:
- Samsung: telewizory QLED z 2022 roku lub nowsze, seria Q60 lub wyższa
- LG: telewizory z 2024 roku lub nowsze, z systemem webOS 24 lub nowszym
Zalecane rozwiązanie: aplikacja Hue Sync TV
- Bez dodatkowych urządzeń
- Bez dodatkowych przewodów i zmian w konfiguracji
- Działa bezpośrednio z aplikacjami telewizora, takimi jak Netflix, Disney+ i inne
2. Nie mam zgodnego telewizora Samsung ani LG:
To nie problem. Nadal masz do wyboru kilka rozwiązań:
Rozwiązanie 1: Hue Play screen sync (prosta konfiguracja)
- Działa z niemal każdym telewizorem o przekątnej do 85 cali
- Synchronizuje światła z całą zawartością ekranu – również z aplikacjami telewizora
- Nie wymaga zmian w konfiguracji HDMI
Najlepszy wybór, gdy liczy się proste rozwiązanie gotowe do działania od razu po podłączeniu
Rozwiązanie 2: Hue Play HDMI Sync Box (do urządzeń zewnętrznych)
To rozwiązanie sprawdzi się przede wszystkim w przypadku:
- Konsol do gier
- Apple TV
- Dekoderów
- Odtwarzaczy Blu-ray
Dostępne warianty:
- Sync Box 8K → Do grania i zaawansowanych konfiguracji
- Sync Box 4K → Do prostych konfiguracji i codziennego użytku
Warto wiedzieć:
Sync Box działa wyłącznie z urządzeniami HDMI. Nie synchronizuje oświetlenia z wbudowanymi aplikacjami telewizora.
Oglądasz treści lub grasz na komputerze?
Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows lub komputera Mac, dostępne jest jeszcze jedno rozwiązanie:
Aplikacja Hue Sync na komputer
- Synchronizuje światła bezpośrednio z ekranem komputera
- Idealne rozwiązanie do grania, streamingu i słuchania muzyki na laptopie lub komputerze stacjonarnym
Szybkie porównanie
|
Rozwiązanie
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Aplikacje telewizora
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Urządzenia HDMI
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Komputer
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Najlepsze do
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Wymagany jest Bridge
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Obsługiwane rozdzielczości, częstotliwości odświeżania i formaty HDR
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Sync Box 8K
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✗
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✓
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✗
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Zaawansowane konfiguracje HDMI, granie i systemy dźwiękowe
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Nie. Zalecamy jednak dodanie Hue Bridge, aby obszar rozrywki obejmował więcej niż jedno światło*
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Sync Box 4K
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✗
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✓ (1 urządzenie)
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✗
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Podstawowe, proste konfiguracje
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Hue Play screen sync
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✓
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✓
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✗
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Uniwersalne rozwiązanie, bez zmian w konfiguracji HDMI
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Aplikacja Hue Sync TV
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✓ (zgodne telewizory)
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✓ (przez telewizor)
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✗
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Streaming bezpośrednio z telewizora
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✓
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Wszystko
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Aplikacja Hue Sync na komputer
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✗
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✗
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✓
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Do komputerów z systemem Windows i Mac
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✓
*Światła obsługiwane bez Hue Bridge – obsługiwane jest tylko jedno światło:
- Taśma LED Philips Hue Play Gradient (55″ / 65″ / 75″ / 85″)
- Taśma LED Philips Hue Play Gradient pro (65″ / 85″ / 100″)
- Taśma LED Philips Hue Flux (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
- Taśma LED Philips Hue Flux o ultrawysokiej jasności (3 m / 5 m / 10 m)
- Taśma LED Philips Hue Omniglow (3 m / 5 m / 10 m)
Czego potrzebuję, aby rozpocząć?
Do korzystania z synchronizacji światła potrzebne są:
- Światła Philips Hue z obsługą kolorów
- Hue Bridge – zalecany dla najlepszego efektu
- Wybrane rozwiązanie do synchronizacji
Wskazówka: pełne wrażenia z synchronizacji
Bardziej wciągający efekt zapewnia użycie kilku świateł, takich jak:
- Podłużne lampy Hue Play
- Taśmy LED Hue Play, Flux i OmniGlow
- Hue Play Wall Washer