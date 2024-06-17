Så här skapar du den bästa sminkbelysningen

Så här skapar du den bästa sminkbelysningen

14/09/2023

Ljus kan vara din bästa vän eller din största fiende när du sminkar dig. Om rummet är för mörkt eller för ljust är det lätt att råka använda fel färger. 

Eftersom ingen vill ha ett ansikte med ojämnt applicerad foundation kan du använda dessa tips för att se till att du har rätt belysning när du sminkar dig.

Ställ sminkbordet där det finns naturligt ljus 

Om du sminkar dig i ett rum med fönster och gott om naturligt dagsljus bör du ställa bordet och spegeln framför fönstret, inte bredvid eller mittemot. Om du placerar bordet på annan plats istället för framför blir det skuggor – och skuggor leder till ojämn applicering.

Om du inte kan placera sminkspegeln på en optimal plats kan du täcka fönstret med gardiner eller persienner när ljuset inte är riktigt rätt. Även om naturligt ljus är smickrande är det bättre att byta ut det mot artificiellt ljus istället för att kämpa med skuggorna.

Använd rätt typ av glödlampa för din sminkbelysning 

När ditt sminkutrymme inte har den perfekta naturliga belysningen är artificiellt ljus den bästa lösningen. Men med så många alternativ för glödlampor – glödlampor, lysrör, LED – kan det behövas lite kunskap för att hitta den bästa installationen.

Glödlampor är en av de mest använda, men inte bara avger de värme (och ingen vill ha smält makeup och ett svettigt ansikte), deras färg och temperatur är fixerade vid vissa inställningar. Glödlampor avger ett varmt vitt ljus som är perfekt för makeup, men de är inte miljövänliga och de kan bli kostsamma på lång sikt.

Kvinna som tittar i en Philips Hue Adore badrumsspegel

Lysrörslampor är, utan tvekan, det mest osmickrande ljuset för makeup. De är ödesdigra för varje makeupartists existens – de framhäver brister och döljer dina bästa egenskaper.

LED-ljuskällor är överlägset bäst som sminkbelysning. Energisnåla och ofta dimbara LED-ljuskällor är tillräckligt ljusa för att ge dig en tydlig bild av ditt ansikte och samtidigt en jämn belysning. Ett ännu bättre val är smarta LED-ljuskällor som kan justeras från varmt till kallvitt ljus (t. ex. Philips Hue White ambiance) så att du får exakt den nyans och ljusstyrka du vill ha.

Ljuskällor för sminkning i dekorbelysning

Om du vill använda en Hollywood-spegel eller en sminkspegel med en enda rad av glödlampor på toppen är det viktigt att du ser till att du använder rätt ljuskällor.

Det finns fyra saker att tänka på när man väljer rätt dekorbelysning:

Värme: Med så många lampor vill du minimera ljuskällans värme för att undvika smältande makeup och ett svettigt ansikte.

Ljusstyrka: En alltför ljusstark lampa kan vara sämre än en svag. Du tittar direkt i ljuskällans riktning, så det bör vara tillräckligt ljust för att du ska kunna se utan att skada dina ögon. 

Färg: Mjukt vitt ljus, just på väg mot det kalla, är perfekt för makeup. Eftersom naturligt dagsljus är den bästa typen av ljus är en lampa som matchar den här färgen det bästa valet.

Energieffektivitet: En stor sminkspegel med inbyggda lampor kommer naturligtvis att dra mer energi än en enda lampa. 

Återigen är LED det självklara valet. De släpper inte ut värme, är dimbara, erbjuder ett brett urval av färger och är mer energieffektiva – särskilt smarta ljuskällor.

Philips Hue Adore spegel ovanför handfatet

Placera LED-ljuskällorna för sminkning

På samma sätt som du placerar sminkbordet framför ett fönster bör du placera LED-ljuskällorna direkt framför ditt ansikte. Det säkerställer jämn ljusfördelning och eliminerar risken för skuggor. Om du har taklampor ska du släcka dem när du sminkar dig och bara använda de ljuskällor som är placerade vid sminkbordet. 

Oavsett om du använder en upplyst sminkspegel som vår Adore sminkspegel med belysning, en enda ljuskälla eller flera armaturer med smarta LED-ljuskällor kan du skapa den bästa belysningen för att sminka dig och se till att du alltid ser bra ut.

Flera belysningsarmaturer för sminkning

Om du använder lampor beror den typ av ljus du väljer på utrymmet du har din sminkspegel i. Ljuskällan bör idealt sett vara i nivå med ansiktet, eftersom du får skuggor om den placeras över eller under.

En lampa på bordet är det perfekta valet om din spegel inte har integrerade glödlampor. Ett justerbart huvud gör att du kan rikta belysningen direkt där du behöver den och eliminera eventuella skuggor.

Om du har en vanlig lampa kan du överväga att använda två i stället för bara en, med båda framför och på vardera sidan om dig för att kasta ett jämnare ljus över hela ansiktet. Om du inte har utrymme för lampor på ditt sminkbord, välj en golvlampa med en ljuskälla i nivå med ditt ansikte.

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