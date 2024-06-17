Om du vill använda en Hollywood-spegel eller en sminkspegel med en enda rad av glödlampor på toppen är det viktigt att du ser till att du använder rätt ljuskällor.

Det finns fyra saker att tänka på när man väljer rätt dekorbelysning:

Värme: Med så många lampor vill du minimera ljuskällans värme för att undvika smältande makeup och ett svettigt ansikte.

Ljusstyrka: En alltför ljusstark lampa kan vara sämre än en svag. Du tittar direkt i ljuskällans riktning, så det bör vara tillräckligt ljust för att du ska kunna se utan att skada dina ögon.

Färg: Mjukt vitt ljus, just på väg mot det kalla, är perfekt för makeup. Eftersom naturligt dagsljus är den bästa typen av ljus är en lampa som matchar den här färgen det bästa valet.

Energieffektivitet: En stor sminkspegel med inbyggda lampor kommer naturligtvis att dra mer energi än en enda lampa.

Återigen är LED det självklara valet. De släpper inte ut värme, är dimbara, erbjuder ett brett urval av färger och är mer energieffektiva – särskilt smarta ljuskällor.