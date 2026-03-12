Titta inte bara på tv:n – Upplev den! Hue Play screen sync är en plug-and-play-lösning utformad för att komma igång med Hue underhållningsvärlden. Den kopplas smidigt till din tv och synkroniserar innehållet på skärmen med dina Hue lampor i realtid, vilket matchar varje ögonblick i en vackert koordinerad ljus- och färgupplevelse. Synka dina favoritfilmer, serier och sport – Oavsett om du streamar via dina favoritappar eller tittar på tv-sändningar. Ett fisheye-objektiv fångar upp hela skärmen från kant till kant. Den avancerade synkroniseringsalgoritmen analyserar varje färg för att ge optimerad synkronisering med belysningen, så att dina Hue lampor speglar allt som händer – även när ljusförhållandena i ditt rum ändras. Konfigurera ditt underhållningsområde i Hue appen, synkronisera enkelt dina lampor med Hue Play screen sync och anpassa sedan upplevelsen till att komplettera det du tittar på.

Enkel plug-and-play-lösning

Synkronisera vilket innehåll som helst via Hue appen

Fullskärmsavbildning med fisheye-objektiv

Avancerad färgmatchningsalgoritm

Sömlös integration med Hue systemet