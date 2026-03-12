Play screen sync
Om Play screen sync
Titta inte bara på tv:n – Upplev den! Hue Play screen sync är en plug-and-play-lösning utformad för att komma igång med Hue underhållningsvärlden. Den kopplas smidigt till din tv och synkroniserar innehållet på skärmen med dina Hue lampor i realtid, vilket matchar varje ögonblick i en vackert koordinerad ljus- och färgupplevelse. Synka dina favoritfilmer, serier och sport – Oavsett om du streamar via dina favoritappar eller tittar på tv-sändningar. Ett fisheye-objektiv fångar upp hela skärmen från kant till kant. Den avancerade synkroniseringsalgoritmen analyserar varje färg för att ge optimerad synkronisering med belysningen, så att dina Hue lampor speglar allt som händer – även när ljusförhållandena i ditt rum ändras. Konfigurera ditt underhållningsområde i Hue appen, synkronisera enkelt dina lampor med Hue Play screen sync och anpassa sedan upplevelsen till att komplettera det du tittar på.
- Enkel plug-and-play-lösning
- Synkronisera vilket innehåll som helst via Hue appen
- Fullskärmsavbildning med fisheye-objektiv
- Avancerad färgmatchningsalgoritm
- Sömlös integration med Hue systemet
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103173126
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Plast
Hållbarhet
- Omgivningstemperatur
- 0 till +40 °C
- Nominell livslängd
- 87 600
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103173126
- Nettovikt
- 0,28 kg
- Bruttovikt
- 0,5 kg
- Höjd
- 190 mm
- Längd
- 100 mm
- Bredd
- 147 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004440202
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0
- Effekt
- 1,5
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 2 000
- Total höjd
- 68,2 mm
- Total längd
- 180,4 mm
- Total bredd
- 139,6 mm
- Produkthöjdsintervall
- 45.5 mm to 68.2 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 100–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Monteringsalternativ
- TV
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- HDMI
- Nej
- Videoupplösning
- no video output
- Videoformat
- no video output
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Ej tillämpligt
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning