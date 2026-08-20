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TV-bakbelysning

Ta din underhållningsupplevelse bortom skärmen med våra TV-bakgrundsljus. TV LED-lister och synktillbehör är designade för att synkronisera med filmer, spel, sport och strömmande innehåll i realtid och skapar en mer uppslukande tittarupplevelse.

3 produkter
Närbild på framsidan av Play gradient lightstrip 75 tum

Play gradient lightstrip 75 tum

Passar för TV-apparater på 75 tum och större
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Närbild på framsidan av Play gradient lightstrip 55 tum

Play gradient lightstrip 55 tum

Passar för 55–60-tum tv
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Närbild på framsidan av Play gradient lightstrip 65 tum

Play gradient lightstrip 65 tum

Passar för 65–70 tum tv
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
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Guide till TV-bakbelysning

Hur synkroniserar smarta TV-bakbelysningar med det som visas på skärmen?

Kan jag styra TV-bakbelysningen med röstkommandon?

Kan jag anpassa TV:ns belysningseffekter via en mobilapp?

Hur installerar jag en bakbelysning på min TV?

Vad är en TV-bakbelysning?

Vad är LED-listernas längd för en 55-tums TV?

Är Hue-bakbelysning kompatibel med alla TV-märken?

Går det att styra TV:ns bakbelysningssynk med en smartphone-app?

Vilka är de bästa LED-listerna för TV-bakbelysning?

Vilka är de bästa LED-lister för TV och sync-tillbehör?

Lär dig mer om TV-bakbelysning och LED-lister

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Upptäck hur smarta lampor som synkroniseras med TV:n förvandlar din hemmabio. Lär dig hur du synkroniserar LED-lampor med TV:n för uppslukande filmer, spel och minskad ögonansträngning.
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