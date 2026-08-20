Play gradient lightstrip 75 tum
Passar för TV-apparater på 75 tum och större
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Nuvarande pris är 2 999,00 kr
Play gradient lightstrip 55 tum
Passar för 55–60-tum tv
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Nuvarande pris är 2 419,00 kr
Play gradient lightstrip 65 tum
Passar för 65–70 tum tv
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Nuvarande pris är 2 649,00 kr
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