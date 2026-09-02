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Dekorativ belysning

Ge personlighet till varje rum med dekorativa ljuslister och LED-lister. Förvandla ditt utrymme med anpassningsbar ljusstyrka, färger och scener. Skapa den perfekta atmosfären för avkoppling, underhållning eller vardagsliv.

59 produkter
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 10m

Flux ultra-bright LED-list 10m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
6000 lumen
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Närbild på framsidan av Flux utomhus LED-list 6m

Flux utomhus LED-list 6m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Neon utomhus LED-list 3m

Neon utomhus LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen
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Närbild på framsidan av Festavia Globe ljusslinga 14m

Festavia Globe ljusslinga 14m

14m ljusslinga
20 Lightguide-ljuskällor
White and color gradient
Kraftig ljuskälla 50 lumen
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux LED-list 3m

Flux LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 3m

Flux ultra-bright LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
2900 lumen
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Närbild på framsidan av Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter

Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter

Vit ljusslinga
18 meter med 32-ljuspunkter
White and color gradient
Upp till 50 lm per lampa
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Festavia ljusslingor

Festavia ljusslingor

Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Närbild på framsidan av Flux LED-list förlängning 10m

Flux LED-list förlängning 10m

10 meter förlängning
Enkel installation
Starkt, äkta vitt ljus
Precisionsfärg Chromasync™
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 5m

Flux ultra-bright LED-list 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
4800 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Neon utomhus LED-list 5m

Neon utomhus LED-list 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux LED-list 5m

Flux LED-list 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
2000 lumen
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Närbild på framsidan av Hue Festavia utomhusljusslinga med globlampor 21m

Hue Festavia utomhusljusslinga med globlampor 21m

21m ljusslinga
30 Lightguide-ljuskällor
White and Color gradient
Kraftig ljuskälla 50 lumen
Närbild på framsidan av Flux LED-list 4m

Flux LED-list 4m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1600 lumen
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Närbild på framsidan av Flux utomhus LED-list 10m

Flux utomhus LED-list 10m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen
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Närbild på framsidan av Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro

Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro

Precisionsfärg Chromasync™
Starkt, äkta vitt ljus
Få tillgång till alla funktioner i Hue
Du kan lägga till över 150 lampor och över 50 styrsystem
Närbild på framsidan av Festavia ljusslingor

Festavia ljusslingor

Skapa en gradient av färgglatt ljus
500 smarta lysdioder
40 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Närbild på framsidan av Neon utomhus LED-list 10m

Neon utomhus LED-list 10m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen
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Närbild på framsidan av Flux flexkontakter 4-pack

Flux flexkontakter 4-pack

50 cm-anslutning för komplex layout
Perfekta ljusövergångar
Exakt installation
Säkert och enkelt att använda
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux utomhus LED-list 5m

Flux utomhus LED-list 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen
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Närbild på framsidan av Flux hörnkontakter 4-pack

Flux hörnkontakter 4-pack

Sammanfoga 2 delar från en LED-ljusslinga
Anslutning i hörn med 90 graders vinkel
Ger beständig belysning
Gör-det-själv med enkla steg
Närbild på framsidan av Play gradient lightstrip 75 tum

Play gradient lightstrip 75 tum

Passar för TV-apparater på 75 tum och större
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Närbild på framsidan av Flux LED-list förlängningskabel 5m

Flux LED-list förlängningskabel 5m

5 meter lång förlängningskabel
Enkel installation
Diskret minimalistisk design
Säker installation med lågspänning
Närbild på framsidan av Flux LED-list 6m

Flux LED-list 6m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
2000 lumen
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Vägledning för dekorativ belysning

Var passar dekorativ belysning bäst i hemmet?

Hur väljer jag dekorativt ljus som passar rummets stil?

Hur dekorerar man en pergola med ljus?

Hur kan jag välja dekorativa nattlampor som matchar min heminredning?

Vilka är de bästa LED-lamporna för juldekorationer?

Vilka energieffektiva alternativ finns det för LED-dekorationsbelysning utomhus?

Vilka är de bästa klotformade utomhusljusen för juldekorationer?

Hur installerar jag dekorativa utomhusljus på ett säkert sätt?

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