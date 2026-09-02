Dekorativ belysning

Flux ultra-bright LED-list 10m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
6000 lumen
Nuvarande pris är 3 119,00 kr
Flux utomhus LED-list 6m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen
Nuvarande pris är 2 079,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Neon utomhus LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen
Nuvarande pris är 1 729,00 kr
Festavia Globe ljusslinga 14m
14m ljusslinga
20 Lightguide-ljuskällor
White and color gradient
Kraftig ljuskälla 50 lumen
Nuvarande pris är 2 649,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen
Nuvarande pris är 929,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
2900 lumen
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter
Vit ljusslinga
18 meter med 32-ljuspunkter
White and color gradient
Upp till 50 lm per lampa
Nuvarande pris är 3 459,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Nuvarande pris är 1 389,00 kr
Flux LED-list förlängning 10m
10 meter förlängning
Enkel installation
Starkt, äkta vitt ljus
Precisionsfärg Chromasync™
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-list 5m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
4800 lumen
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Neon utomhus LED-list 5m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen
Nuvarande pris är 2 419,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux LED-list 5m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
2000 lumen
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
Hue Festavia utomhusljusslinga med globlampor 21m
21m ljusslinga
30 Lightguide-ljuskällor
White and Color gradient
Kraftig ljuskälla 50 lumen
Nuvarande pris är 3 459,00 kr
Flux LED-list 4m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1600 lumen
Nuvarande pris är 1 039,00 kr
Flux utomhus LED-list 10m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen
Nuvarande pris är 3 119,00 kr
Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro
Precisionsfärg Chromasync™
Starkt, äkta vitt ljus
Få tillgång till alla funktioner i Hue
Du kan lägga till över 150 lampor och över 50 styrsystem
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
500 smarta lysdioder
40 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Nuvarande pris är 4 259,00 kr
Neon utomhus LED-list 10m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen
Nuvarande pris är 4 259,00 kr
Flux flexkontakter 4-pack
50 cm-anslutning för komplex layout
Perfekta ljusövergångar
Exakt installation
Säkert och enkelt att använda
Nuvarande pris är 289,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux utomhus LED-list 5m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
Flux hörnkontakter 4-pack
Sammanfoga 2 delar från en LED-ljusslinga
Anslutning i hörn med 90 graders vinkel
Ger beständig belysning
Gör-det-själv med enkla steg
Nuvarande pris är 239,00 kr
Play gradient lightstrip 75 tum
Passar för TV-apparater på 75 tum och större
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Nuvarande pris är 2 999,00 kr
Flux LED-list förlängningskabel 5m
5 meter lång förlängningskabel
Enkel installation
Diskret minimalistisk design
Säker installation med lågspänning
Nuvarande pris är 179,00 kr
Flux LED-list 6m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
2000 lumen
Nuvarande pris är 1 499,00 kr