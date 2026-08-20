Impress piedestallampa (lågvolt)
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Calla piedestal för utomhusbruk
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Nätaggregat säljs separat
Nuvarande pris är 1 619,00 kr
Econic piedestallampa för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
Turaco piedestal för utomhusbruk
Vitt och färgat ljus
1100 lumen
App- och röststyrning
Kompatibel med Matter
Nuvarande pris är 1 729,00 kr
Calla pollare för utomhusbruk
Lågvolt
Rostfritt stål
Lågvolt – Förlängning
Nätaggregat säljs separat
Nuvarande pris är 1 789,00 kr
-10%
Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet
Belysning för trädgårdsgångar
Vitt och färgat ljus
LowVolt-system
Hue Bridge krävs
Paketpriset är 6 871,50 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 7 635,00 kr
Calla piedestal för utomhusbruk
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*
Nuvarande pris är 2 079,00 kr
Impress piedestallampa för utomhusbruk
Fast installation
Mattsvart yta
400 x 100 mm
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
Nyro-piedestal för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
Nyhet
Lucca piedestal för utomhusbruk
Vitt och färgat ljus
1100 lumen
App- och röststyrning
Kompatibel med Matter
Nuvarande pris är 1 559,00 kr
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