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Utomhus stigbelysning

Lys upp vägen med smart utomhus stigbelysning. Utformade för gångvägar, uppfarter, uteplatser och trädgårdsgångar kombinerar de här smarta utomhuslamporna elegant design med tillförlitlig, vädertålig prestanda.

10 produkter
Närbild på framsidan av Impress piedestallampa (lågvolt)

Impress piedestallampa (lågvolt)

Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Calla piedestal för utomhusbruk

Calla piedestal för utomhusbruk

Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Nätaggregat säljs separat
Närbild på framsidan av Econic piedestallampa för utomhusbruk

Econic piedestallampa för utomhusbruk

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*
Närbild på framsidan av Turaco piedestal för utomhusbruk

Turaco piedestal för utomhusbruk

Vitt och färgat ljus
1100 lumen
App- och röststyrning
Kompatibel med Matter
Närbild på framsidan av Calla pollare för utomhusbruk

Calla pollare för utomhusbruk

Lågvolt
Rostfritt stål
Lågvolt – Förlängning
Nätaggregat säljs separat
-10%
Närbild på framsidan av Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet

Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet

Belysning för trädgårdsgångar
Vitt och färgat ljus
LowVolt-system
Hue Bridge krävs
Närbild på framsidan av Calla piedestal för utomhusbruk

Calla piedestal för utomhusbruk

Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*
Närbild på framsidan av Impress piedestallampa för utomhusbruk

Impress piedestallampa för utomhusbruk

Fast installation
Mattsvart yta
400 x 100 mm
Smart styrning med Hue bridge*
Närbild på framsidan av Nyro-piedestal för utomhusbruk

Nyro-piedestal för utomhusbruk

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*
Nyhet
Närbild på framsidan av Lucca piedestal för utomhusbruk

Lucca piedestal för utomhusbruk

Vitt och färgat ljus
1100 lumen
App- och röststyrning
Kompatibel med Matter
1-10 av (totalt}

Guide till stigbelysning

Hur långt mellan stigbelysningen rekommenderas på min gångväg?

Är dekorativ stigbelysning tillräckligt hållbara för att tåla hårt väder?

Hur väljer jag rätt stil på stigbelysning för min utomhusmiljö?

Vilka är de mest eleganta stigbelysningarna för en modern uteplats?

Hur väljer jag de bästa stigbelysningarna för min trädgård?

Vilka är de bästa utomhusstigbelysningarna med rörelsesensor?

Finns det energieffektiva alternativ för gångbelysning?

Vilka är fördelarna med Hue utomhus stigbelysning?

Kan jag installera utomhusstigbelysning själv eller behöver jag professionell hjälp?

Erbjuder Philips Hue stigbelysning med solceller eller är ett lågspänningssystem bättre för trädgårdsbelysning?

Läs mer om stigbelysning

Idéer för utomhusbelysning med stigbelysning

LED-utomhusbelysningsidéer för alla utrymmen

Upptäck inspirerande utomhusbelysningsidéer för trädgårdar, gångvägar, väggar, balkonger och mer. Skapa stämning, trygghet och stil med smart utomhusbelysning.
Säkerhetsljusguide

Guide till säkerhetsbelysning

Få en detaljerad översikt över hur säkerhetsbelysning hemma kan hjälpa dig att få sinnesro och känna dig tryggare i ditt hem.
Tips för användning av Philips Hue-rörelsesensorer

Så fungerar rörelsesensorn

Utforska fördelarna med rörelsesensorer i ditt smarta belysningssystem för att hjälpa dig att navigera säkert och bekvämt i ditt hem.
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