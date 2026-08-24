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Smarta strömbrytare

Styr smart belysning på ditt sätt med Philips Hue smarta ljusbrytare. Justera ljusstyrkan, aktivera scener och hantera flera ljus med bekväm trådlös styrning designad för vardagsbruk.

14 produkter
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Bridge

Bridge

Stöd för 50 lampor och 12 tillbehör
Förberedd för Hue Sync
Ger integrerad belysning och säkerhet
Avancerad kryptering
Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än

Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än

Lägg till icke-smarta dimbara lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Hue Bridge
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Dimmer switch

Dimmer switch

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Tap dial switch mini

Tap dial switch mini

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden på/av-brytare (1 kanal) för lampor som inte är smarta än

Trådbunden på/av-brytare (1 kanal) för lampor som inte är smarta än

Införliva icke-smarta lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Bridge
Närbild på framsidan av Smart button

Smart button

Batteridriven
45 mm
Matt design
Fäst magnetiskt eller med fäste
Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (2-pack)

Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (2-pack)

Håller Hue-belysningen nåbart
Gör befintliga brytare smarta
Få kontroll över belysning, rum, zoner
Inga batterier krävs
Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden på/av-brytare (2 kanal) för lampor som inte är smarta än

Trådbunden på/av-brytare (2 kanal) för lampor som inte är smarta än

Införliva icke-smarta lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Bridge
Närbild på framsidan av Tap dial switch

Tap dial switch

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Närbild på framsidan av Tap dial switch

Tap dial switch

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Tap dial switch mini

Tap dial switch mini

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (1-pack)

Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (1-pack)

Håller Hue-belysningen nåbart
Gör befintliga brytare smarta
Få kontroll över belysning, rum, zoner
Inga batterier krävs
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Wall switch module 2-pack

Wall switch module 2-pack

Installeras bakom befintlig strömbrytare
Anpassat scenval
Styr dina Hue-ljuskällor med befintliga strömbrytare
Kräver en Hue Bridge
Närbild på framsidan av Wall switch module

Wall switch module

Installeras bakom befintlig strömbrytare
Anpassat scenval
Styr dina Hue-ljuskällor med befintliga strömbrytare
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Guide till smarta strömbrytare

Vad är en smart strömbrytare och hur fungerar den?

Fungerar smarta strömbrytare om Wi-Fi:n ligger nere?

Behöver jag en smart hem-hubb för att använda en smart strömbrytare?

Hur byter eller ändrar man en strömbrytare?

Hur installerar och kopplar man in en strömbrytare?

Vilka är de vanligaste problemen och lösningarna för smarta brytare?

Kan en smart strömbrytare göra en vanlig ljuskälla smart?

Kan jag programmera en Philips Hue dimmerströmbrytare att aktivera olika ljusscener beroende på tid på dygnet?

Läs mer om strömbrytare

Energieffektivitet hos smarta LED-lampor

Så här installerar du en Philips Hue Dimmer switch

Följ vår steg-för-steg-guide för att installera en Hue Dimmer switch så att du enkelt kan komma igång och börja använda ditt smarta belysningssystem.
Färgskiftande LED-lampor

Så här gör du belysningen ännu mysigare i vardagsrummet

Upptäck belysningsidéer för vardagsrummet med Philips Hue – bordslampor, taklampor, pendellampor och smarta stämningsinställningar som förvandlar ditt utrymme.
Idéer för belysning i hemmagym

Så här får du den bästa belysningen i hemmagymmet

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