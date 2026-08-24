20% rabatt med Bridge!
Bridge
Stöd för 50 lampor och 12 tillbehör
Förberedd för Hue Sync
Ger integrerad belysning och säkerhet
Avancerad kryptering
Nuvarande pris är 929,00 kr
Nyhet
Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än
Lägg till icke-smarta dimbara lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Hue Bridge
Nuvarande pris är 699,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Dimmer switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Nuvarande pris är 259,00 kr
Endast i Philips Hue-shop
Tap dial switch mini
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Nuvarande pris är 579,00 kr
Nyhet
Trådbunden på/av-brytare (1 kanal) för lampor som inte är smarta än
Införliva icke-smarta lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Bridge
Nuvarande pris är 579,00 kr
Smart button
Batteridriven
45 mm
Matt design
Fäst magnetiskt eller med fäste
Nuvarande pris är 259,00 kr
Nyhet
Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (2-pack)
Håller Hue-belysningen nåbart
Gör befintliga brytare smarta
Få kontroll över belysning, rum, zoner
Inga batterier krävs
Nuvarande pris är 929,00 kr
Nyhet
Trådbunden på/av-brytare (2 kanal) för lampor som inte är smarta än
Införliva icke-smarta lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Bridge
Nuvarande pris är 639,00 kr
Tap dial switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Nuvarande pris är 579,00 kr
Tap dial switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Nuvarande pris är 579,00 kr
Endast i Philips Hue-shop
Tap dial switch mini
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Nuvarande pris är 579,00 kr
Nyhet
Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (1-pack)
Håller Hue-belysningen nåbart
Gör befintliga brytare smarta
Få kontroll över belysning, rum, zoner
Inga batterier krävs
Nuvarande pris är 519,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Wall switch module 2-pack
Installeras bakom befintlig strömbrytare
Anpassat scenval
Styr dina Hue-ljuskällor med befintliga strömbrytare
Kräver en Hue Bridge
Nuvarande pris är 1 039,00 kr
Wall switch module
Installeras bakom befintlig strömbrytare
Anpassat scenval
Styr dina Hue-ljuskällor med befintliga strömbrytare
Nuvarande pris är 579,00 kr
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