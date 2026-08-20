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Smarta armaturer

Komplettera din upsättning med armaturer anpassade för varje rum. Från pendellampor till taklampor till väggarmaturer integreras varje armatur sömlöst med Hue-appen – vilket ger dig full kontroll över hela ditt hem.

344 produkter
Närbild på framsidan av Tento rund WCA LED-takpanel 54,2 cm vit

Tento rund WCA LED-takpanel 54,2 cm vit

Subtilt uppåtriktat sken
⌀54,2 cm
Upp till 3500 lumen
Syntetisk profil
Nyhet
Närbild på framsidan av 90 mm infälld belysning Slim i 3-pack

90 mm infälld belysning Slim i 3-pack

Reglerbara vita och färgade ljus
Färgmatchning med Chromasync™
1000 lumen
Vattentäta (IP44)
Närbild på framsidan av Tento rund WA LED-takpanel 54,2 cm svart

Tento rund WA LED-takpanel 54,2 cm svart

Subtilt uppåtriktat sken
⌀54,2 cm
Upp till 3500 lumen
Syntetisk profil
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Lily spotlight för utomhusbruk

Lily spotlight för utomhusbruk

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue bridge*
Närbild på framsidan av Impress väggbelysning utomhus

Impress väggbelysning utomhus

Fast installation
Mattsvart yta
240 x 190 mm
Smart styrning med Hue bridge*
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Resonate vägglampa utomhus

Resonate vägglampa utomhus

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Lily XL spotlight för utomhusbruk

Lily XL spotlight för utomhusbruk

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue bridge*
Närbild på framsidan av Impress väggbelysning utomhus

Impress väggbelysning utomhus

Fast installation
Mattsvart yta
240 x 120 mm
Smart styrning med Hue bridge*
Närbild på framsidan av Surimu rektangulär panel

Surimu rektangulär panel

Jämn ljusfördelning
120 x 30 cm
Upp till 4150 lumen
Matt vit aluminium
Närbild på framsidan av Turaco vägglampa för utomhusbruk

Turaco vägglampa för utomhusbruk

Vitt och färgat ljus
1100 lumen
App- och röststyrning
Kompatibel med Matter
Närbild på framsidan av Centris taklampa med 4 spotlights

Centris taklampa med 4 spotlights

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Tento rund WA LED-takpanel 42,1 cm vit

Tento rund WA LED-takpanel 42,1 cm vit

Subtilt uppåtriktat sken
⌀42,1 cm
Upp till 3100 lumen
Syntetisk profil
Närbild på framsidan av Ensis pendellampa

Ensis pendellampa

Integrerad LED-belysning
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Xamento medium taklampa

Xamento medium taklampa

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Smart styrning med Hue-brygga*
Närbild på framsidan av Devote Hue smal taklampa S 2-pack

Devote Hue smal taklampa S 2-pack

Jämn ljusfördelning
⌀ 29,1 cm
Upp till 2000 lumen
Matt vit syntet
Närbild på framsidan av Runner med 3 spotlights

Runner med 3 spotlights

GU10 LED-ljuskälla medföljer
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Dymera vägglampa för inomhus- och utomhusbruk

Dymera vägglampa för inomhus- och utomhusbruk

Vitt och färgat ljus
Styr varje lampa för sig
Styr med app eller röst
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Aurelle panelbelysning

Aurelle panelbelysning

Jämn ljusfördelning
⌀39,5 cm
Upp till 2450 lumen
Matt vit aluminium
Närbild på framsidan av Tento rund WCA LED-takpanel 29,1 cm vit

Tento rund WCA LED-takpanel 29,1 cm vit

Subtilt uppåtriktat sken
⌀29,1 cm
Upp till 2250 lumen
Syntetisk profil
Närbild på framsidan av Datura taklampa stor

Datura taklampa stor

Indirekt bakgrundsbelysning
Kraftfullt framåtriktat ljus
⌀57,4 cm
Upp till 4850 lumen
Närbild på framsidan av Devote Hue smal taklampa M

Devote Hue smal taklampa M

Jämn ljusfördelning
⌀ 42,1 cm
Upp till 2900 lumen
Matt vit syntet
Närbild på framsidan av Perifo cylinderspotlight

Perifo cylinderspotlight

5,3 W
17,7 cm på skenan
Upp till 510 lumen
Roterar 350 grader
Närbild på framsidan av Tento rund W LED-takpanel 29,1 cm vit

Tento rund W LED-takpanel 29,1 cm vit

Subtilt uppåtriktat sken
⌀29,1 cm
Upp till 2100 lumen
Syntetisk profil
Kampanj
Närbild på framsidan av Inara väggbelysning för utomhusbruk

Inara väggbelysning för utomhusbruk

E27 LED-ljuskälla medföljer
Vintagelampa med mjukt vitt ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue-brygga*
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Guide till smarta belysningsarmaturer:

Vad är skillnaden mellan en smart armatur och en smart LED-lampa?

Kommer smarta armaturer att påverka prestandan på mitt Wi-Fi-nätverk hemma?

Vilka olika stilar av armaturer finns tillgängliga?

Vilka är de bästa armaturerna för moderna vardagsrum?

Hur väljer jag rätt armatur för mitt sovrum?

Var kan jag hitta cylinderformade lampor av hög kvalitet?

Var kan jag hitta armaturer av hög kvalitet för bibliotek eller läsrum?

Hur installerar jag en Philips Hue ljusarmatur?

Lär dig mer om lampor och armaturer

Energieffektivitet hos smarta LED-lampor

Vad är belysningsskenor?

Vad är en skenbelysning? Lär dig hur det fungerar, hur du installerar belysningsskenan och utforska moderna, smarta lösningar som Philips Hue Perifo.
Färgskiftande LED-lampor

Så här får du den bästa belysningen i hemmagymmet

Hitta idéer för att få bästa belysningen för ditt hemmagym, inklusive vilken typ av ljuskällor du ska skaffa och hur de ska placeras.
Hur belysning påverkar stämningen

Hur belysning påverkar humöret

Utforska hur belysning påverkar mående, innebär fördelar för dygnsrytmen, få tips för belysning och mental hälsa, och använd Philips Hue för att stödja ditt välmående varje dag.
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