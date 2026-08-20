Smarta armaturer

Tento rund WCA LED-takpanel 54,2 cm vit
Nuvarande pris är 1 499,00 kr
90 mm infälld belysning Slim i 3-pack
Nuvarande pris är 2 879,00 kr
Tento rund WA LED-takpanel 54,2 cm svart
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
Lily spotlight för utomhusbruk
Nuvarande pris är 4 149,00 kr
Impress väggbelysning utomhus
Nuvarande pris är 2 079,00 kr
Resonate vägglampa utomhus
Nuvarande pris är 1 959,00 kr
Lily XL spotlight för utomhusbruk
Nuvarande pris är 1 959,00 kr
Impress väggbelysning utomhus
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
Surimu rektangulär panel
Nuvarande pris är 3 569,00 kr
Turaco vägglampa för utomhusbruk
Nuvarande pris är 1 159,00 kr
Centris taklampa med 4 spotlights
Nuvarande pris är 5 869,00 kr
Tento rund WA LED-takpanel 42,1 cm vit
Nuvarande pris är 1 389,00 kr
Ensis pendellampa
Nuvarande pris är 5 639,00 kr
Xamento medium taklampa
Nuvarande pris är 2 719,00 kr
Devote Hue smal taklampa S 2-pack
Nuvarande pris är 1 899,00 kr
Runner med 3 spotlights
Nuvarande pris är 2 649,00 kr
Dymera vägglampa för inomhus- och utomhusbruk
Nuvarande pris är 2 649,00 kr
Aurelle panelbelysning
Nuvarande pris är 1 759,00 kr
Tento rund WCA LED-takpanel 29,1 cm vit
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
Datura taklampa stor
Nuvarande pris är 4 599,00 kr
Devote Hue smal taklampa M
Nuvarande pris är 1 499,00 kr
Perifo cylinderspotlight
Nuvarande pris är 1 499,00 kr
Tento rund W LED-takpanel 29,1 cm vit
Nuvarande pris är 819,00 kr
Inara väggbelysning för utomhusbruk
Nuvarande pris är 664,50 kr, ursprungligt pris är 1 329,00 kr