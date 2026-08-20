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Smart LED-belysning för inomhusbruk

Oavsett från kök till sovrum eller från lampa till armatur ger vår smarta inomhus LED-belysning dig full kontroll. Justera ljusstyrka och färg, sätt scheman och skapa personliga scener genom Hue-appen eller din röstassistent.

203 produkter
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 10m

Flux ultra-bright LED-list 10m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
6000 lumen
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Närbild på framsidan av Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Bridge

Bridge

Stöd för 50 lampor och 12 tillbehör
Förberedd för Hue Sync
Ger integrerad belysning och säkerhet
Avancerad kryptering
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux LED-list 3m

Flux LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 3m

Flux ultra-bright LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
2900 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack

Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack

Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
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Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än

Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än

Lägg till icke-smarta dimbara lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Hue Bridge
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Festavia ljusslingor

Festavia ljusslingor

Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Närbild på framsidan av Flux LED-list förlängning 10m

Flux LED-list förlängning 10m

10 meter förlängning
Enkel installation
Starkt, äkta vitt ljus
Precisionsfärg Chromasync™
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 5m

Flux ultra-bright LED-list 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
4800 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av G125 globlampa – E27 smart ljuskälla

G125 globlampa – E27 smart ljuskälla

Varmt till kallvitt
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux LED-list 5m

Flux LED-list 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
2000 lumen
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Närbild på framsidan av Flux LED-list 4m

Flux LED-list 4m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1600 lumen
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Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden på/av-brytare (1 kanal) för lampor som inte är smarta än

Trådbunden på/av-brytare (1 kanal) för lampor som inte är smarta än

Införliva icke-smarta lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Bridge
Närbild på framsidan av Ensis pendellampa

Ensis pendellampa

Integrerad LED-belysning
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Xamento medium taklampa

Xamento medium taklampa

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Smart styrning med Hue-brygga*
Närbild på framsidan av Signe gradient bordslampa

Signe gradient bordslampa

Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av G95 – E27 smart ljuskälla

G95 – E27 smart ljuskälla

Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (2-pack)

Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (2-pack)

Håller Hue-belysningen nåbart
Gör befintliga brytare smarta
Få kontroll över belysning, rum, zoner
Inga batterier krävs
Närbild på framsidan av Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro

Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro

Precisionsfärg Chromasync™
Starkt, äkta vitt ljus
Få tillgång till alla funktioner i Hue
Du kan lägga till över 150 lampor och över 50 styrsystem
Närbild på framsidan av Festavia ljusslingor

Festavia ljusslingor

Skapa en gradient av färgglatt ljus
500 smarta lysdioder
40 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Närbild på framsidan av Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack

Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack

Mjukt vitt ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
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Närbild på framsidan av Perifo cylinderspotlight

Perifo cylinderspotlight

5,3 W
17,7 cm på skenan
Upp till 510 lumen
Roterar 350 grader
Närbild på framsidan av A60 – E27 smart ljuskälla

A60 – E27 smart ljuskälla

Vintagelampa med mjukt vitt ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
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Guide till smart ljus för inomhusbruk

Vilka är fördelarna med Philips Hue jämfört med andra ledande inomhusbelysningsmärken?

Hur räknar jag ut hur många lumen jag behöver för ljus innomhus?

Kan jag styra inomhus LED-lampor med Alexa, Google Assistant eller Apple HomeKit?

Vilka inomhus LED-lampor är bäst för olika rum i huset?

Hur hänger man julljus inomhus?

Vilka kreativa sätt finns det att använda ljusslingor inomhus i mitt hem?

Vilka är de bästa inomhuslamporna för sovrum?

Vilket är det bästa inomhusljuset för att hjälpa mig att vakna naturligt och sova bättre?

Vilka är de bästa stilfulla inomhus LED-lamporna?

Vilka är de senaste trenderna inom design av inomhus LED-lampor?

Lär dig mer om inomhusbelysning

Energieffektivitet hos smarta LED-lampor

Belysningstips för köket som förändrar ditt hem

Utforska smarta tips för köksbelysning, infällda layouter och designinspiration som lyser upp varje del av hemmet.
Färgskiftande LED-lampor

Idéer för sovrumsbelysning

Utforska lugnande idéer för sovrumsbelysning med ljus i lager, inspiration till sänglampan och lugnande färger för sömn med Philips Hue smarta ljus.
Fördelar med smarta LED-lampor:

Så här gör du belysningen ännu mysigare i vardagsrummet

Upptäck belysningsidéer för vardagsrummet med Philips Hue – bordslampor, taklampor, pendellampor och smarta stämningsinställningar som förvandlar ditt utrymme.
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