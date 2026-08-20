Smart LED-belysning för inomhusbruk

Flux ultra-bright LED-list 10m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
6000 lumen
Nuvarande pris är 3 119,00 kr
Signe gradient golvlampa
Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 3 919,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Bridge
Stöd för 50 lampor och 12 tillbehör
Förberedd för Hue Sync
Ger integrerad belysning och säkerhet
Avancerad kryptering
Nuvarande pris är 929,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen
Nuvarande pris är 929,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
2900 lumen
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
Nyhet
Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än
Lägg till icke-smarta dimbara lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Hue Bridge
Nuvarande pris är 699,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Nuvarande pris är 1 389,00 kr
Flux LED-list förlängning 10m
10 meter förlängning
Enkel installation
Starkt, äkta vitt ljus
Precisionsfärg Chromasync™
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-list 5m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
4800 lumen
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
20% rabatt med Bridge!
G125 globlampa – E27 smart ljuskälla
Varmt till kallvitt
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 669,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux LED-list 5m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
2000 lumen
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
Flux LED-list 4m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1600 lumen
Nuvarande pris är 1 039,00 kr
Nyhet
Trådbunden på/av-brytare (1 kanal) för lampor som inte är smarta än
Införliva icke-smarta lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Bridge
Nuvarande pris är 579,00 kr
Ensis pendellampa
Integrerad LED-belysning
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 5 639,00 kr
Xamento medium taklampa
Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Smart styrning med Hue-brygga*
Nuvarande pris är 2 719,00 kr
Signe gradient bordslampa
Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 2 589,00 kr
G95 – E27 smart ljuskälla
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 979,00 kr
Nyhet
Trådbunden Wall Switch modul för smarta lampor (2-pack)
Håller Hue-belysningen nåbart
Gör befintliga brytare smarta
Få kontroll över belysning, rum, zoner
Inga batterier krävs
Nuvarande pris är 929,00 kr
Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro
Precisionsfärg Chromasync™
Starkt, äkta vitt ljus
Få tillgång till alla funktioner i Hue
Du kan lägga till över 150 lampor och över 50 styrsystem
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
500 smarta lysdioder
40 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Nuvarande pris är 4 259,00 kr
Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack
Mjukt vitt ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
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Nuvarande pris är 469,00 kr
Perifo cylinderspotlight
5,3 W
17,7 cm på skenan
Upp till 510 lumen
Roterar 350 grader
Nuvarande pris är 1 499,00 kr
A60 – E27 smart ljuskälla
Vintagelampa med mjukt vitt ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
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Nuvarande pris är 289,00 kr