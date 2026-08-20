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Smarta LED-ljuskällor

Bordslampa, golvlampa, sängbordslampa eller portabel lampa – var du än behöver en lampa, har vi det du behöver. Våra smarta LED-ljuskällor kombinerar modern design med kraften av Hue-ekosystemet. Skapa rätt stämning, synkronisera med din underhållning och styr allt via Hue-appen eller röstassistenten.

52 produkter
Närbild på framsidan av Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nyhet
Närbild på framsidan av Stor golvlampa Hue Play

Stor golvlampa Hue Play

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box
Närbild på framsidan av Signe gradient bordslampa

Signe gradient bordslampa

Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nyhet
Närbild på framsidan av Kompakt golvlampa Hue Play

Kompakt golvlampa Hue Play

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box
Exclusive
Närbild på framsidan av Hue Go bärbar bordslampa special edition

Hue Go bärbar bordslampa special edition

Fungerar inomhus och utomhus
Styr med Bluetooth
Finns endast i Hue-butiken
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

Vit
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Twilight sänglampa, svart

Twilight sänglampa, svart

ColorCast-teknik
Dubbel ljuskälla
Sömnautomatisering med en knapptryckning
Ultralåg ljusreglering
Närbild på framsidan av Play gradient light tube stort

Play gradient light tube stort

Särskilt framtagen för TV-apparater på 60-tum eller större
Strömkälla medföljer
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Närbild på framsidan av Play gradient light tube kompakt

Play gradient light tube kompakt

Särskilt framtagen för TV-apparater på 40 till 55 tum
Blandar vitt och färgat ljus
Strömkälla medföljer
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Närbild på framsidan av Bloom bordslampa

Bloom bordslampa

Integrerad LED-belysning
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nyhet
Närbild på framsidan av Play bordslampa

Play bordslampa

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box
Närbild på framsidan av Iris koppar specialutgåva

Iris koppar specialutgåva

Integrerad LED-belysning
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Play light bar 2-pack

Play light bar 2-pack

Tvåpack
Inbyggda LED-lampor
Svart
Smart styrning med Hue Bridge*
Närbild på framsidan av Play light bar förlängningspaket

Play light bar förlängningspaket

Förlängningspack 1 st.
Inbyggda LED-lampor
Svart
Smart styrning med Hue Bridge*
-10%
Närbild på framsidan av Paket: Signe gradient golvlampa + Hue Bridge

Paket: Signe gradient golvlampa + Hue Bridge

Blandar vitt och färgat ljus
Fyller väggen med ljus
Kontrollera med app, röst, tillbehör
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Lightguide ellipse + dome bordslampa (sandfärgad)

Lightguide ellipse + dome bordslampa (sandfärgad)

Lightguide-ljuskälla ingår
3D-printad lampfot ingår
Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
Tillverkad av återvunna material
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Lightguide stor globe + cone bordslampa (sandfärgad)

Lightguide stor globe + cone bordslampa (sandfärgad)

Lightguide-ljuskälla ingår
3D-printad lampfot ingår
Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
Tillverkad av återvunna material
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Lightguide stor globe + cone bordslampa (svart)

Lightguide stor globe + cone bordslampa (svart)

Lightguide-ljuskälla ingår
3D-printad lampfot ingår
Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
Tillverkad av återvunna material
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Lightguide stor globe + cone bordslampa (salviagrön)

Lightguide stor globe + cone bordslampa (salviagrön)

Lightguide-ljuskälla ingår
3D-printad lampfot ingår
Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
Tillverkad av återvunna material
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Lightguide triangel + cone bordslampa (svart)

Lightguide triangel + cone bordslampa (svart)

Lightguide-ljuskälla ingår
3D-printad lampfot ingår
Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
Tillverkad av återvunna material
Endast i Philips Hue-shop
Närbild på framsidan av Lightguide triangel + cone bordslampa (salviagrön)

Lightguide triangel + cone bordslampa (salviagrön)

Lightguide-ljuskälla ingår
3D-printad lampfot ingår
Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
Tillverkad av återvunna material
Exclusive
Närbild på framsidan av Hue Go bärbar bordslampa special edition

Hue Go bärbar bordslampa special edition

Fungerar inomhus och utomhus
Styr med Bluetooth
Finns endast i Hue-butiken
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Go bärbar lampa

Go bärbar lampa

Inbyggd LED-lampa och batteri
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknik
1035 lumen
Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
Matt vit
1-24 av (totalt}

Guide till smarta LED-ljuskällor

Behöver jag en smart hubb för att använda smarta LED-ljuskällor?

Kan jag gruppera flera smarta LED-ljuskällor tillsammans?

Behöver jag en särskild dimmerströmbrytare för att dimra smarta LED-ljuskällor?

Vilka är de bästa LED-lamporna som kombinerar smart teknik med premium inredningsestetik?

Är LED-lampor dimbara?

Vilka är de bästa lamporna för ett modernt hem?

Vilka är de bästa lamporna för rustik heminredning?

Finns det stilrena eller moderna lampor som kan anslutas till högtalare?

Kan jag styra min lampa med min smartphone eller röstkommandon?

Vilka är de bästa smarta lamporna för justerbar ljusstyrka?

Läs mer om lampor

Fördelar med smarta LED-lampor:

Idéer för sovrumsbelysning

Utforska lugnande idéer för sovrumsbelysning med ljus i lager, inspiration till sänglampan och lugnande färger för sömn med Philips Hue smarta ljus.
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