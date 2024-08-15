MR16-ljuskälla jämfört med GU10-ljuskälla

Dessa två superhjältar inom belysning är kompakta och passar perfekt för att rikta ljuset exakt dit du vill. Men vad är skillnaden mellan MR16-ljuskällor och GU10-ljuskällor?

Både MR16- och GU10-ljuskällorna är formellt sett MR16-ljuskällor. Den ena har en sockel av GU10-typ och den andra har en sockel av GU5.3-typ. Ljuskällan med GU5.3-sockel kallas helt enkelt MR16-ljuskälla. Ljuskällan med GU10-sockel kallas oftast just för GU10. Här hänvisar vi till de två ljuskällorna som MR16 och GU10.

MR, som är en akronym för Multifaceted Refractor, avser formen och designen på den övre delen av ljuskällan. Siffran efter MR avser diametern på ljuskällan i åttondelar av en tum. I det här fallet betyder 16 att ljuskällan är 16/8 tum (eller 2 tum) i diameter.

GU, som är en akronym för General Use, avser ljuskällans sockel. Siffran efter GU avser mellanrummet mellan stiften. GU10 har 10 mm mellanrum och GU5.3 har 5,3 mm mellanrum.

Nu för tiden används MR16- och GU10-ljuskällor mest i kök, hallar och vardagsrum och ofta som en del i en belysningsskena, i spotlights eller i infälld takbelysning.

Spelar det då någon roll vilken av dem du använder? Vid första anblicken ser de två ljuskällorna ut att vara identiska, men det är viktigt att du väljer rätt.