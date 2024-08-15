12 september 2023
Läs om skillnaden mellan Philips Hue MR16-ljuskällor och GU10-ljuskällor, vilken av dem du ska välja och hur kan du använda dem i ditt hem.
MR16-ljuskälla jämfört med GU10-ljuskälla
Dessa två superhjältar inom belysning är kompakta och passar perfekt för att rikta ljuset exakt dit du vill. Men vad är skillnaden mellan MR16-ljuskällor och GU10-ljuskällor?
Både MR16- och GU10-ljuskällorna är formellt sett MR16-ljuskällor. Den ena har en sockel av GU10-typ och den andra har en sockel av GU5.3-typ. Ljuskällan med GU5.3-sockel kallas helt enkelt MR16-ljuskälla. Ljuskällan med GU10-sockel kallas oftast just för GU10. Här hänvisar vi till de två ljuskällorna som MR16 och GU10.
MR, som är en akronym för Multifaceted Refractor, avser formen och designen på den övre delen av ljuskällan. Siffran efter MR avser diametern på ljuskällan i åttondelar av en tum. I det här fallet betyder 16 att ljuskällan är 16/8 tum (eller 2 tum) i diameter.
GU, som är en akronym för General Use, avser ljuskällans sockel. Siffran efter GU avser mellanrummet mellan stiften. GU10 har 10 mm mellanrum och GU5.3 har 5,3 mm mellanrum.
Nu för tiden används MR16- och GU10-ljuskällor mest i kök, hallar och vardagsrum och ofta som en del i en belysningsskena, i spotlights eller i infälld takbelysning.
Spelar det då någon roll vilken av dem du använder? Vid första anblicken ser de två ljuskällorna ut att vara identiska, men det är viktigt att du väljer rätt.
Vad är en MR16-ljuskälla?
Många befintliga MR16-ljuskällor är halogenljuskällor, vilka är äldre och inte så energieffektiva som LED-ljuskällor. Om du har äldre spotlights eller belysningsskenor med halogenljuskällor är det möjligt att dessa är MR16-armaturer. Om du tittar närmare kan du se att MR16-ljuskällorna har en tvåstiftssockel på 12 V – två tunna spetsar som du helt enkelt trycker in.
Ett annat tecken på att det är en MR16-konfiguration är att den har en 12 V-transformator. Det är den grundläggande skillnaden mellan GU10-och MR16-ljuskällor och det viktigaste att ta hänsyn till när du uppgraderar belysningen för hemmet. En GU10-ljuskälla av standardtyp fungerar inte med den här konfigurationen. Du behöver i stället en MR16-ljuskälla.
Uppgradera till smarta MR16-ljuskällor
Om du vill uppgradera de här äldre ljuskällorna till smarta MR16-ljuskällor har Philips Hue det du behöver. Den nya smarta MR16-lampan är den perfekta lösningen för dina befintliga MR16-armaturer. Den fungerar med samma låga 12 V-spänning som MR16-ljuskällor av standardtyp. På så sätt slipper du ta bort eller byta ut din befintliga transformator. Du kan se vilka transformatorer som är kompatibla med de smarta Philips Hue MR16-ljuskällorna här.
Philips Hue smarta MR16-ljuskällor är lika ljusstarka som halogenljuskällor på 35 W och är därför den perfekta smarta uppgraderingen från traditionella ljuskällor (och med färgat ljus är de ännu mer av en uppgradering). De är också precis som alla andra Philips Hue-lampor - smarta. Lägg till dem i Hue-appen, tilldela ett rum och styr med appen, din röst eller smarta tillbehör.
Vad är en GU10-ljuskälla?
Till skillnad från MR16-ljuskällor fungerar GU10 med 240 V och ditt hems elnät. Det innebär att du inte behöver någon transformator för att omvandla spänningen. Smarta GU10-ljuskällor kan användas i respektive armatur vilket omfattar belysningsskenor och infälld takbelysning.
GU10-ljuskällan från Philips Hue har även alla fördelarna med smart belysning som du förväntar dig – appstyrning, automatisering och miljontals ljusfärger. Du kommer att lägga märke till att GU10-ljuskällorna är något mindre i diameter än MR16-ljuskällorna, med en diameter på 50 mm. De har även en vrid-och-lås-sockel som ser ut som två små fötter som låser fast ljuskällan på plats.
Vilken ljuskälla ska du välja?
MR16- och GU10-ljuskällorna kan inte bytas ut mot varandra på grund av storleken och spänningskraven. Vad du ska välja beror på dina befintliga armaturer eller de som du planerar att installera.
Jag har redan MR16-ljuskällor och -transformatorer
Välj smarta MR16-ljuskällor. Det handlar helt enkelt om att uppgradera dina befintliga konventionella MR16-ljuskällor till MR16 LED-ljuskällor och på samma gång gör du dem smarta!
Jag har inga armaturer ännu
Det beror på vad du vill uppnå med dina ljuskällor. Använd GU10-armaturer och -ljuskällor för innertak, skenor och spotlights om du vill att ljuskällorna ska användas med 240 V och inte vill använda en transformator. Transformatorer kan kräva extra utrymme beroende på var du ska installera ljuskällorna.
Om spänningen är ett problem är smarta MR16-ljuskällor ett bra alternativ eftersom spänningen är reducerad. Oavsett vad du väljer kan du alltid använda Philips Hue – både MR16- och GU10-ljuskällorna finns i alla färger du kan tänka dig.