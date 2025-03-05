Philips Hue och Yale

Känn dig tryggare hemma med smarta lås från Yale och Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Känn dig tryggare med smarta lås och ljus

Dörren låst, lamporna släckta

Philips Hue och smarta lås från Yale arbetar tillsammans för en nyckelfri ingång till ditt hem och styr lamporna när du kommer och går. 

Man som tar på sig en kappa i hemmets hall

Låt belysningen och låset samarbeta

Välj att lamporna ska släckas när dörren låses eller tändas när du kommer hem. Du kan till och med dela åtkomst till dina Yale-lås med vänner och familj som du litar på, så att de får samma varma välkomnande som du!

Närbild på Yales smarta lås

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