Känn dig tryggare hemma med smarta lås från Yale och Philips Hue.
Philips Hue och Yale
Dörren låst, lamporna släckta
Philips Hue och smarta lås från Yale arbetar tillsammans för en nyckelfri ingång till ditt hem och styr lamporna när du kommer och går.
Låt belysningen och låset samarbeta
Välj att lamporna ska släckas när dörren låses eller tändas när du kommer hem. Du kan till och med dela åtkomst till dina Yale-lås med vänner och familj som du litar på, så att de får samma varma välkomnande som du!
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