Wall panel hexagon startpaket (12 panels) + Philips Hue Wall light modul
Nuvarande pris är 3347,00 kr
Nuvarande pris är 3347,00 kr
Kommer snart
Om Wall panel hexagon startpaket (12 panels) + Philips Hue Wall light modul
Skapa en stämningsfull och kreativ belysning i vardagsrummet, matsalen eller hemmakontoret med Nanoleafs ikoniska hexagonformade väggpaneler och integrera dem i ditt Hue-ekosystem genom att enkelt klicka fast den medföljande Philips Hue Wall light module i en av panelerna. Integrationen gör att du kan styra och anpassa Nanoleaf-panelerna tillsammans med dina Hue-lampor direkt i Hue-appen. Skapa personliga väggdesigner med ljusen och inkludera dem i dina Hue-ljusscener och automationer för en sammanhängande upplevelse i hela rummet. Oavsett om du vill skapa rätt stämning för filmkvällen eller ge energi åt din arbetsyta får dina Nanoleaf-paneler nu ta del av hela Hue-upplevelsen.
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- 12 hexagonformade paneler + Wall light modul
- Styrning via Hue-appen och röststyrning
- Styr upp till 100 paneler i Hue-appen
- Inkludera Nanoleaf i dina ljusscener
- Skapa en sammanhängande ljusupplevelse i hela rummet
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875579
Produktinformation
- Tillbehör Wall light module
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- Vägglampor Väggpanelstarter-set Hexagon
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- Vägglampor utökningspaket för väggpanel Hexagon
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