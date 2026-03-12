Detta Calla-paket är redo att plug & play. Den innehåller fyra Calla piedestal och en 100W strömförsörjningsenhet. Anslut till ett strömuttag och välj sedan mellan ljus i 16 miljoner färgerna för att framhäva skönheten i din trädgård eller för att lysa upp dina trädgårdsgångar.



Belysning för trädgårdsgångar

Vitt och färgat ljus

LowVolt-system

Hue Bridge krävs