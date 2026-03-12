Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet
Paketpriset är 6871,50 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 7635,00 kr
Paketpriset är 6871,50 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 7635,00 kr
Erbjudande
I lager
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Om Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet
Detta Calla-paket är redo att plug & play. Den innehåller fyra Calla piedestal och en 100W strömförsörjningsenhet. Anslut till ett strömuttag och välj sedan mellan ljus i 16 miljoner färgerna för att framhäva skönheten i din trädgård eller för att lysa upp dina trädgårdsgångar.
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- Belysning för trädgårdsgångar
- Vitt och färgat ljus
- LowVolt-system
- Hue Bridge krävs
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871694
Produktinformation
- Hue White and color ambiance Calla piedestal för utomhusbruk
- 4
- Hue 100 W strömförsörjning för utomhus
- 1
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