Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet

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I lager
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Om Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet

Detta Calla-paket är redo att plug & play. Den innehåller fyra Calla piedestal och en 100W strömförsörjningsenhet. Anslut till ett strömuttag och välj sedan mellan ljus i 16 miljoner färgerna för att framhäva skönheten i din trädgård eller för att lysa upp dina trädgårdsgångar.

  • Belysning för trädgårdsgångar
  • Vitt och färgat ljus
  • LowVolt-system
  • Hue Bridge krävs

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