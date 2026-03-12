Lys upp stora delar av dina utomhusytor, t.ex. staket, murar och häckar, med vitt och färgat ljus. Koppla ihop flera projektorer och skapa en kontinuerlig vägg av ljus. Amarant är en del av LowVolt-systemet. Strömförsörjningen ingår inte i detta paket.



Integrerad LED-belysning

Vitt och färgat ljus

LowVolt-system - förlängning

Hue Bridge krävs