Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare
4174,20 kr
Paketpriset är 4174,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4638,00 kr
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I lager
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Om Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare
Lys upp stora delar av dina utomhusytor, t.ex. staket, murar och häckar, med vitt och färgat ljus. Koppla ihop flera projektorer och skapa en kontinuerlig vägg av ljus. Amarant är en del av LowVolt-systemet. Strömförsörjningen ingår inte i detta paket.
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- Integrerad LED-belysning
- Vitt och färgat ljus
- LowVolt-system - förlängning
- Hue Bridge krävs
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871724
Produktinformation
- Hue White and color ambiance Amarant utomhusstrålkastare
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