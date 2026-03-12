Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare

4174,20 kr

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I lager
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Om Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare

Lys upp stora delar av dina utomhusytor, t.ex. staket, murar och häckar, med vitt och färgat ljus. Koppla ihop flera projektorer och skapa en kontinuerlig vägg av ljus. Amarant är en del av LowVolt-systemet. Strömförsörjningen ingår inte i detta paket.

  • Integrerad LED-belysning
  • Vitt och färgat ljus
  • LowVolt-system - förlängning
  • Hue Bridge krävs

Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by hannasanglar containing sit, deck, child, terrace, boy

@hannasanglar

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