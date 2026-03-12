Dimmer switch module, trådbunden

699,00 kr

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I lager

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Om Dimmer switch module, trådbunden

Den här produkten är för lampor som inte är smarta än. Lägg till dina dimbara, osmarta lampor i ditt Philips Hue-ekosystem så kan du styra dem på samma sätt som dina Hue-lampor. Den trådbundna dimmerströmbrytaren låter dig styra de flesta vanliga ljuskällor och lampor tillsammans med din befintliga Hue-belysning. Du behöver inte byta ut dina antika ljuskronor eller designerlampor. Gör lamporna du redan gillar smarta! När de är installerade kan du styra dina lampor från Hue-appen, med röstassistenter eller direkt från din strömbrytare. Ställ in automationer enligt dina rutiner och för olika situationer. Ansluts till hemmets elinstallation så du behöver inte byta batterier. Montera den bakom en befintlig strömbrytare (tryckknapp krävs) och få pålitlig, snabb kontroll med en Hue Bridge, även när Wi-Fi är nere. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Gör icke-smarta lampor smarta
  • Styr smarta och icke-smarta lampor
  • Ställ in automatiseringar och ljusscener
  • Kan användas med eller utan neutralledare
  • Frigör mer med en Hue Bridge

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