Liane 360°-ljusslingan är föreningen mellan premiumdesign och smart belysning. Dess 360°-sken kompletterar och framhäver diskret väggarnas arkitekturlinjer i hemmet, vilket skapar ett raffinerat uttryck för din personliga stil. Konstruerad med OmniGlow-teknik levererar Liane en ultrajämn, enhetlig ljuslinje som ger djup, värme och subtil elegans till minimalistiska interiörer. Växla enkelt mellan krispigt vitt ljus för arbetsuppgifter, toner av varmvitt för avkoppling eller mjuka gradienter för att skapa rätt atmosfär. Skapa en stabil, vertikal ljuslinje genom att fästa vikten längst ned på ljusslingan, vilket ger karaktär åt väggar och hörn i sovrum och hallar. Den prisbelönta Hue appen ger dig smart hantering, automation och personliga ljusscener som passar din livsstil.

Enhetlig 360° vitt och färgat ljus

OmniGlow med ultrajämna färgövergångar

Klipp till önskad längd och montera som du vill

Smart styrning med Hue appen

Nätadapter och tillbehör ingår