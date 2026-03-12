On/off switch module (2 kanal), trådbunden
639,00 kr
Nuvarande pris är 639,00 kr
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Om On/off switch module (2 kanal), trådbunden
Den här produkten är för lampor som inte är smarta än. Lägg till dina osmarta lampor i ditt Philips Hue-ekosystem – så kan du styra dem på samma sätt som dina Hue-lampor. Den trådbundna på/av-knappen låter dig styra de flesta vanliga armaturer och lampor tillsammans med din befintliga Hue-belysning. Denna 2-kanalsversion gör det möjligt att styra två separata belysningsgrupper oberoende av varandra från samma strömbrytare. Du behöver inte byta ut dina antika ljuskronor eller designerlampor. Gör lamporna du redan gillar smarta! När de är installerade kan du styra dina lampor från Hue-appen, med röstassistenter eller direkt från din strömbrytare. Skapa timers och scheman anpassade efter din vardag. Ansluts till hemmets elinstallation så du behöver inte byta batterier. Sätt den bakom en strömbrytare eller i taket ovanför din belysningen där du har en neutral ledning. Få pålitlig och snabb styrning med en Hue Bridge, även när Wi-Fi är nere. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Gör icke-smarta lampor smarta
- Styr smarta och icke-smarta lampor
- Ställ in timers och scheman
- Utan batteri, kräver neutralledare
- Frigör mer med en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111753
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Syntet
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 10 000
- Omgivningstemperatur
- –5 till +40 °C
Miljö
- Driftfuktighet
- 20 %<H<70 % (icke-kondenserande)
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Mittpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Sovrum, Matrum, Funktionell, Korridor, Hemmakontor, Kontor, Vardagsrum
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111753
- Nettovikt
- 0,02 kg
- Bruttovikt
- 0,06 kg
- Höjd
- 140 mm
- Längd
- 88 mm
- Bredd
- 45 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004296801
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103111753
Strömförbrukning
- Effekt
- 0,6
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 16,8 mm
- Total längd
- 41 mm
- Total bredd
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Vägg, Tak
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Strömbrytaren
- Inställningsbara knappar
- 2
- Livslängd
- 25,000 clicks
- Monteringsalternativ
- vägg
- Kablar som stöds
- Neutral trådbunden
- Utgångskanal
- 2 kanaler
- Typ av brytare som stöds
- Tryck, Vippbrytare
- Lampbelastning
- 6A (delad)
- Dimmerbelastning
- Ej tillämpligt
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
Vanliga frågor och svar
Hur väljer jag rätt Philips Hue väggströmbrytarmodul?
För att hjälpa dig att välja rätt Philips Hue väggströmbrytarmodul, se vår guide här.