On/off switch module (2 kanal), trådbunden

639,00 kr

Nyhet
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I lager

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Om On/off switch module (2 kanal), trådbunden

Den här produkten är för lampor som inte är smarta än. Lägg till dina osmarta lampor i ditt Philips Hue-ekosystem – så kan du styra dem på samma sätt som dina Hue-lampor. Den trådbundna på/av-knappen låter dig styra de flesta vanliga armaturer och lampor tillsammans med din befintliga Hue-belysning. Denna 2-kanalsversion gör det möjligt att styra två separata belysningsgrupper oberoende av varandra från samma strömbrytare. Du behöver inte byta ut dina antika ljuskronor eller designerlampor. Gör lamporna du redan gillar smarta! När de är installerade kan du styra dina lampor från Hue-appen, med röstassistenter eller direkt från din strömbrytare. Skapa timers och scheman anpassade efter din vardag. Ansluts till hemmets elinstallation så du behöver inte byta batterier. Sätt den bakom en strömbrytare eller i taket ovanför din belysningen där du har en neutral ledning. Få pålitlig och snabb styrning med en Hue Bridge, även när Wi-Fi är nere. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Gör icke-smarta lampor smarta
  • Styr smarta och icke-smarta lampor
  • Ställ in timers och scheman
  • Utan batteri, kräver neutralledare
  • Frigör mer med en Hue Bridge

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