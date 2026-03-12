Philips Hue Liane 360° ljusslinga 5 m
Nuvarande pris är 6099,00 kr
Nuvarande pris är 6099,00 kr
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Om Philips Hue Liane 360° ljusslinga 5 m
Liane 360°-ljusslingan är föreningen mellan premiumdesign och smart belysning. Dess 360°-sken kompletterar och förstärker subtilt de arkitektoniska vägg- och taklinjerna i ditt hem, vilket skapar ett raffinerat uttryck för din personliga stil. Konstruerad med OmniGlow-teknik levererar Liane en ultrajämn, enhetlig ljuslinje som ger djup, värme och subtil elegans till minimalistiska interiörer. Växla enkelt mellan krispigt vitt ljus för arbetsuppgifter, toner av varmvitt för avkoppling eller mjuka gradienter för att skapa rätt atmosfär. Ge köket och hemmets utrymmen subtil karaktär genom att låta den löpa uppför väggarna och längs taklinjerna. Dra den över arbetsytor och forma ljusslingan för att skapa ett unikt och skulpturalt blickfång. Den prisbelönta Hue appen ger dig smart hantering, automation och personliga ljusscener som passar din livsstil.
- Enhetlig 360° vitt och färgat ljus
- OmniGlow med ultrajämna färgövergångar
- Klipp till önskad längd och montera som du vill
- Smart styrning med Hue appen
- Nätadapter och tillbehör ingår
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103178633
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Matt vit
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbar höjd
- Nej
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- 80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 1.5
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 66
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Nej
- Ingångsspänning
- 220V-240V
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Stämning
- Stil
- Design
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103178633
- Nettovikt
- 2,42 kg
- Bruttovikt
- 3,28 kg
- Höjd
- 380 mm
- Längd
- 120 mm
- Bredd
- 385 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004435803
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 66
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 60
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 22 mm
- Total längd
- 5 000 mm
- Total bredd
- 22 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 3 750
- Diameter
- 22 mm
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- 60
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Ljusflöde på 2 700 K
- 3 250
- Antal ljuskällor
- 1
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Tak, Vägg
Ljuskällan
- Formfaktor
- Φ22mm*5000mm
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning