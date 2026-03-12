Upptäck en ny värld av underhållningsbelysning kring din tv med Hue HDMI sync box 4K. Njut av filmer, serier och spel som vaknar till liv med färgmatchande ljussynkronisering som helt förändrar din upplevelse. Synka enkelt Hue lampor med ditt favoritinnehåll och njut av snabb och korrekt synkronisering som håller jämna steg med varje ögonblick på skärmen utan avbrott tack vare 4K-upplösning och 60Hz uppdateringsfrekvens. Tack vare sin kompakta design och enkla HDMI-konfiguration passar Hue Play Sync Box 4K perfekt i varje underhållningsmiljö. Skapa ditt underhållningsområde i Hue appen, synka dina lampor med Hue Play Sync Box 4K och skräddarsy sedan upplevelsen så att den passar det du tittar på eller spelar.

Stöd för 4K-upplösning vid 60Hz

Synka innehåll via Hue appen

Enkel och kompakt design

Lägg till upp till 10 ljus med Hue Bridge

Enkel uppsättning och installation