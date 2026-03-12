Play HDMI sync box 4K
Nuvarande pris är 1729,00 kr
Nuvarande pris är 1729,00 kr
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Om Play HDMI sync box 4K
Upptäck en ny värld av underhållningsbelysning kring din tv med Hue HDMI sync box 4K. Njut av filmer, serier och spel som vaknar till liv med färgmatchande ljussynkronisering som helt förändrar din upplevelse. Synka enkelt Hue lampor med ditt favoritinnehåll och njut av snabb och korrekt synkronisering som håller jämna steg med varje ögonblick på skärmen utan avbrott tack vare 4K-upplösning och 60Hz uppdateringsfrekvens. Tack vare sin kompakta design och enkla HDMI-konfiguration passar Hue Play Sync Box 4K perfekt i varje underhållningsmiljö. Skapa ditt underhållningsområde i Hue appen, synka dina lampor med Hue Play Sync Box 4K och skräddarsy sedan upplevelsen så att den passar det du tittar på eller spelar.
- Stöd för 4K-upplösning vid 60Hz
- Synka innehåll via Hue appen
- Enkel och kompakt design
- Lägg till upp till 10 ljus med Hue Bridge
- Enkel uppsättning och installation
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103141644
Design och finish
- Färg
- Matt svart
- Material
- Plast
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 10 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Kontakttyp
- Typ C
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103141644
- Nettovikt
- 0,23 kg
- Bruttovikt
- 0,35 kg
- Höjd
- 174 mm
- Längd
- 79 mm
- Bredd
- 146 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004315002
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 1,2
- Effekt
- 5
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 000
- Total höjd
- 23 mm
- Total längd
- 117 mm
- Total bredd
- 87 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- AC 100–240
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Nej
- Monteringsalternativ
- Bärbar
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- No
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- HDMI
- Ja
- Videoupplösning
- 4K60
- Videoformat
- NA
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Ej tillämpligt
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning