Den här produkten är för smarta lampor. Den trådbundna modulen håller belysningen från Philip Hue strömförsörjd och styrbar – även om någon slår av strömbrytaren. Ansluts till hemmets elinstallation så du behöver inte byta batterier. Sätt den bakom en strömbrytare eller i taket ovanför din belysningen där du har en neutral ledning. När den är monterad kan du använda din befintliga strömbrytare för att styra belysningen i olika rum och zoner eller växla mellan förinställda scener med ett enkelt knapptryck. Kräver Hue Bridge, som använder en stabil Zigbee-anslutning för lokal styrning så att dina lampor fungerar även om Wi-Fi är nere. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Håller Hue-belysningen nåbart

Gör befintliga brytare smarta

Styr belysning, rum eller zoner

Utan batteri, kräver neutralledare

Kräver en Hue Bridge