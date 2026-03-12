Wall switch module, trådbunden

519,00 kr

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I lager

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Bridge Pro

Bridge Pro

1729,00 kr

För en Wall switch module, trådbunden Bridge krävs

Om Wall switch module, trådbunden

Den här produkten är för smarta lampor. Den trådbundna modulen håller belysningen från Philip Hue strömförsörjd och styrbar – även om någon slår av strömbrytaren. Ansluts till hemmets elinstallation så du behöver inte byta batterier. Sätt den bakom en strömbrytare eller i taket ovanför din belysningen där du har en neutral ledning. När den är monterad kan du använda din befintliga strömbrytare för att styra belysningen i olika rum och zoner eller växla mellan förinställda scener med ett enkelt knapptryck. Kräver Hue Bridge, som använder en stabil Zigbee-anslutning för lokal styrning så att dina lampor fungerar även om Wi-Fi är nere. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Håller Hue-belysningen nåbart
  • Gör befintliga brytare smarta
  • Styr belysning, rum eller zoner
  • Utan batteri, kräver neutralledare
  • Kräver en Hue Bridge

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